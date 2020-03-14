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Женщину, которая умерла от коронавируса, хоронили без присутствия родственников

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В Радомышле похоронили 71-летнюю женщину, которая 13 марта умерла из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. На церемонии не было ни родных, ни близких женщине людей.

На похоронной церемонии присутствовали только работники, обслуживающие процесс захоронения, сообщает Укринформ со ссылкой на городского голову Владимира Тетерского.

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Женщину похоронили на центральном кладбище города. Родные и друзья в это время находились дома на обсервации.

Женщину сегодня похоронили на центральном кладбище Радомышля. Мы выполнили все рекомендации, которые получили от управления здравоохранения областной администрации,
– рассказал Владимир Тетерский.

Напомним, 12 марта у женщины, приехавшей из Польши, диагностировали коронавирус. На следующий день она умерла от легочной пневмонии – врачам не удалось спасти ее жизнь.

По состоянию на 13 марта в Украине зафиксировали 3 случая коронавируса и 1 летальный случай.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Здоровье Лечение Новости Здоровье Жертвы Новости Житомира
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