Женщину смогли спасти после 6-часовой остановки сердца

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Женщина выжила после 6-часовой остановки сердца / unsplash.com

34-летнюю британку Одри Меш, которая живет в Барселоне, спасли после шестичасовой остановки сердца.

Об этом случае пишет газета La Vanguardia.

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Одри Меш и ее муж Роэн Шумен отдыхали в Пиренейских горах, где в воскресенье, 3 ноября, их накрыла лавина. Сердце пациентки остановилось за три часа до того, как ее привезли в больницу в состоянии сильного переохлаждения, с температурой тела 20,2 градуса.

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В операционной Меш подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации, чтобы насытить кровь кислородом. Когда температура тела поднялась до 30 градусов, сердце пациентки "завели" дефибриллятором. Что удивило врачей, у Меш не наблюдалось неврологических нарушений.

Врач Эдуард Аргудо называет случай исключительным. По его словам, девушке повезло, что "мозг быстро заморозился, и потребность кислорода снизилась еще до остановки сердца". Именно поэтому ее удалось спасти.

Через 11 дней Меш выписали из больницы. День, когда они с мужем подниматься на гору, она не помнит.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Медицина Новости Здоровье
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