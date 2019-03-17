Женщины или мужчины: кто быстрее устает от секса в отношениях

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Женщины первыми устают от секса в постоянных отношениях
Женщины первыми устают от секса в постоянных отношениях / Фото из открытых источников

Секс играет важную роль в жизни человека. Он объединяет влюбленные пары не только физически, но и духовно. Однако, во время долгих отношений наступает период прохлады и партнеры проявляют определенное равнодушие друг к другу в сексуальной жизни.

Именно женщины первыми устают от секса в постоянных отношениях, а не мужчины. Такое заявление сделала психолог и сексолог из Австралии Надя Бокоди, передает "Медикфорум".

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В первые месяцы и даже годы после начала отношений сексуальная жизнь у партнеров очень активная. Затем наступает определенный период охлаждения, после которого может наступить и полное сексуальное равнодушие друг к другу. Партнеры устают, им хочется попробовать что-то новое, поэтому пропадает желание каждый раз чувствовать в постели одни и те же эмоции. Поэтому многие сексологи советуют разнообразить сексуальную жизнь в браке, чтобы спасти отношения.

До недавнего многие считали, что первыми от семейного секса устают мужчины. Однако, сексолог разрушила этот миф и отметила, что именно женщины первыми проявляют скуку к мужу.

via GIPHY

Причина проста – женщинам надо гораздо больше сексуальной новизны, чем мужчинам. Но представительницы прекрасного пола об этом не говорят своему партнеру. Женская сексуальность вообще настолько предвзятая в обществе тема, что многие предпочитают молчать о ней. Именно поэтому мужчины жалуются, что женщина не хочет заниматься с ним сексом. На самом деле ей просто надоело однообразие с мужчиной, а не сам процесс.

Убеждения общества, что женщине нужен только один партнер, который поможет воспитать детей, ошибочны. Ей очень хочется сексуальных отношений, но не с тем же самым человеком.

Я советую женщинам перестать симулировать оргазмы и удовольствие от отношений, которые никаких удовольствий давно уже не вызывают. Вместо этого с партнерами нужно вести откровенные разговоры, призывая их быть более разнообразными и пытаться делать приятно своей любимой. Если такие разговоры не ведутся, а секс вообще перестает играть какую-то роль в отношениях, они обречены на разрыв или на высокую степень недовольства,
– подчеркнула сексолог.

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Теги: Психология Здоровье Здоровая жизнь Секс Новости Здоровье
Источник: 24 Канал
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