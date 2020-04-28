Женские гормоны рассматривают, как лекарство против коронавируса для мужчин

Мужчины тяжелее болеют COVID-19. Американские медики предполагали, что это из-за гормонов, и решили попробовать лечить пациентов мужского пола эстрогенами и прогестероном.

То, что мужчины чаще поступают в больницы с тяжелыми симптомами коронавирусной инфекции, было замечено еще во время вспышки эпидемии в Китае. В США, как и в других странах, наблюдается примерно похожая картина, пишет New York Times.

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По словам доктора Сары Гандехари, пульмонолога из больницы Лос-Анджелеса, три четверти пациентов интенсивной терапии с COVID-19 – мужчины. И в то же время беременные женщины, у которых обычно снижен иммунитет, но повышенный уровень эстрогена и прогестерона, переносят болезнь достаточно легко.



Другие врачи считают, что мужчины тяжелее болеют из-за образа жизни / unsplash.com

Поэтому врачи решили применить женские гормоны для лечения мужчин с COVID-19. Гормональную терапию уже тестируют в Нью-Йорке, а на следующей неделе прогестерон, который имеет противовоспалительный эффект, начнут вводить больным и в Лос-Анджелесе.

Далеко не все ученые соглашаются и с "гормональной" гипотезой, указывая на то, что среди людей пожилого возраста пациентов с тяжелыми болезнями мужчины также в большинстве.

Одним из самых распространенных объяснений большей склонности мужчин к заболеванию является их поведение. Они больше курят и реже моют руки. Но есть предположение, что дело также и в несовпадении иммунных систем – у женщин она сильнее.



Симптомы коронавируса / инфографика 24 Канала

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