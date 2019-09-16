Женское обрезание: какие существуют виды и чем опасно

Данные ООН свидетельствуют, что около 200 миллионов девушек и женщин стали жертвами болезненной процедуры – женского обрезания.

Большинство женщин, перенесших операцию, живут в основном в странах Ближнего Востока и Африки. Несмотря на это, есть свидетельства о случаях обрезание женщин в странах Азии и Латинской Америки. В том числе такие операции проводились в Западной Европе, Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии, заявляет ООН.

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Какие существуют типы женского обрезания

Тип I. Клиторэктомия.

Женщине полностью или частично удаляют клитор.

Тип II. Удаление клитора и малых половых губ.

Тип III. Инфибуляция.

Во время этой операции отрезаются либо малые половые губы, либо большие, потом плоть сшивается, таким образом закрывается клитор, отверстие уретры и вход во влагалище. Остается только небольшое отверстие для мочеиспускания.

Это особо опасная процедура из-за высокого риска возникновения инфекционного заражения. После такой операции у девушки или женщины остается слишком малое отверстие, из-за чего половой акт становится невозможным. Также при родах могут возникнуть проблемы, которые могут угрожать как здоровью матери, так и ребенка.



Женское обрезание представляет угрозу для матери и ребенка

Тип IV. В эту группу объединяются все практики обрезания: прокалывание, выскабливание и прижигание клитора или области гениталий.

Почему делают обрезание

Чаще всего причинами проведения операции являются определенные социальные нормы, религиозные убеждения, неправильные представления о гигиене. Это также считается одним из способов сохранить девственность и условием для заключения брака в некоторых культурах.

Иногда обрезание становится своеобразным обрядом инициации — вступления во взрослую жизнь. В ряде стран девушке почти нереально выйти замуж, если ей не сделали эту операцию.

Хотя никакого положительного влияния на здоровье и гигиену такая операция не делает, однако в регионах, где практикуется женское обрезание, женщина, которая не подверглась операции, считается нездоровой, нечистой и неподходящей для брака.

Часто женщинам проводят эту операцию против их воли. Подавляющее большинство врачей во всем мире сходятся во мнении, что эта операция по сути является насилием в отношении женщин и нарушением прав женщин.

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