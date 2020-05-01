Женское здоровье: нормально ли чувствовать овуляцию

Некоторые женщины чувствуют овуляцию и такие ощущения могут быть очень неприятными. Гинекологи предупредили, что не стоит игнорировать болезненную симптоматику во время овуляции, а наоборот отслеживать сигналы организма.

Нормально ли чувствовать овуляцию рассказала гинеколог Виктория Бугро для Anywell.

Читайте также: Врачи назвали главный миф о женском здоровье

Чувствовать овуляцию – нормально

Овуляция – что это? Овуляция — это процесс выхода созревшей яйцеклетки из доминантного) фолликула в одном из яичников (реже овуляция происходит в двух яичниках). Чувствовать или не чувствовать овуляцию вполне нормально.

По овуляционному менструальному циклу женщина четко отслеживает изменения цервикальной слизи. Для облегчения миграции сперматозоидов в фертильный период, шейка матки производит прозрачную слизь. Именно она является признаком овуляции. Временами к слизи подмешивается небольшое количество крови, и это вариант нормы. Продолжительность овуляции – 24 часа.

У некоторых женщин овуляция сопровождается болевым синдромом — от легкого покалывания до серьезного приступа. Это явление называют овуляторным синдромом.

Какие симптомы во время овуляции нельзя игнорировать

Во время овуляции может возникнуть осложнение – апоплексия (разрыв) яичника. Чаще всего это осложнение возникает в период близкий к овуляции, а провоцирует его страстный половой акт. Часто апоплексия требует оперативного лечения из-за кровотечения из поврежденных сосудов яичника в полость малого таза.

Важно! Без помощи она может закончиться смертью от кровопотери. Частые травмы яичников нежелательны из-за повышения рисков онкологических заболеваний, эндометриоза.



Помочь могут оральные контрацептивы / Фото Unsplash

Для женщин с овуляторным синдромом оптимальным решением является прием комбинированных гормональных контрацептивов без перерыва на месячные.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.