Женскую менопаузу можно отсрочить на 20 лет

Ученые из Великобритании создали медицинскую процедуру, которая позволит отсрочить наступление менопаузы примерно на 20 лет.

Врачи утверждают, что операция может помочь тысячам женщин, которые испытывают серьезные проблемы со здоровьем, такие как сердечные заболевания и ослабление костей, остеопороз, которые вызывает менопауза, пишет The Guardian.

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Но специалисты считают, что та же самая процедура могла бы также улучшить жизнь миллионов других женщин, задержав начало других распространенных симптомов менопаузы, которые варьируются от плохого настроения, беспокойства и проблем со сном до приливов, ночной потливости, уменьшения полового влечения.

Менопауза или климакс – что это? Это прекращение у женщин менструации, которое сопровождается замедленным обменом веществ, уменьшением выработки гормонов в организме.

Процедуру, которая стоит от 7 000 до 11 000 фунтов провели на девяти женщин. Им удалили и заморозили ткани яичника с целью отсрочки менопаузы, когда они будут старшими.



Менопауза отрицательно влияет на самочувствие женщины

Когда женщины вступают в менопаузу, замороженные ткани можно разморозить и перенести обратно в организм. Для восстановления уровня гормонов врачи обычно выбирают место с хорошим кровоснабжением, например, под мышкой. Если ткань яичника переживет этот процесс, она должна восстановить уровень половых гормонов и остановить менопаузу.

Врачи уже используют аналогичную процедуру, чтобы защитить фертильность девочек и женщин, которые собираются лечиться от рака. Прежде чем начать противораковую терапию, врачи удаляют яичниковую ткань и замораживают ее. Если женщина хочет иметь детей в будущем, то ткань размораживают и повторно имплантируют рядом с маточными трубами.

Насколько новая процедура задержит менопаузу, зависит от возраста, когда берется ткань и когда она возвращается. Ткань, взятая у 25-летней женщины, может отложить менопаузу на 20 лет, тогда как ткань, взятая у 40-летней, может только отсрочить ее начало на пять лет.

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