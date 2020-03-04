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Жену больного коронавирусом черновчанина поместили на обсервацию в военный госпиталь

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Жену больного коронавирусом мужчины забрали на обсервацию в военный госпиталь после митинга местных жителей возле одного из черновицких домов, где она проживает, с призывами о ее изоляции.

Об этом сообщает глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук во время брифинга.

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Мы ее переместили и изолировали в военный госпиталь. Но это не госпитализация, она не больна,
– сообщает Осачук.

Зато больного мужчину направили на обсервацию в медучреждение. Добавим, по словам Виктора Ляшко, сейчас в Украине подозревают шесть человек на заболевание коронавирусом.

Что известно о больном?

На брифинге Черновицкой ОГА отметили, что больной – мужчина средних лет. Они вместе с женой путешествовали на самолете в Италию из Румынии и наоборот, а в Украину – на автомобиле. Близкий контакт у него был только с женой.

Также известно, что у больного пока нет осложнений в виде вирусной пневмонии. О диагнозе больной узнал в свой день рождения.

Коронавірус
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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