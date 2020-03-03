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Жену больного коронавирусом в Черновцах отправят на обсервацию

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Женщину, которая контактировала с больным мужем, заберут в больницу. Об этом сообщили правоохранители во время митинга, который состоялся возле дома, где она проживает.

Известно, что подъезд, в котором проживает семейная пара, будут дезинфицировать в течение месяца. Об этом сообщает издание "Чернівецький промінь".

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Перед этим жители Черновцов собрались на протесты под подъездом женщины. По словам очевидцев, они кричали и перекрывали дорогу. Им не нравилось то, что женщина мужчины, у которого обнаружили коронавирус, находится дома.

На место происшествия приехал врач из областной клинической больницы, который зашел в квартиру, где находится жена больного. Также, чтобы успокоить возмущенных жителей, на место происшествия прибыла секретарь исполнительного комитета Антонина Бабюк.

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Что известно об украинце, у которого обнаружили коронавирус?

На брифинге Черновицкой ОГА отметили, что больной – мужчина среднего возраста. Супруги вернулись 29 февраля из Италии в Украину. Позже мужчине стало плохо, его госпитализировали с симптомами простуды и першением в горле. Лабораторные исследования подтвердили наличие у него инфекции Covid-19.

О диагнозе больной узнал в свой день рождения.

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Автор: Марина Васильева
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости Черновцов Новости Здоровье Новости Украины Лечение Здоровье
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