24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Жену премьер-министра Канады проверяют на коронавирус: Трюдо самоизолировался

- Читати новину українською

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его жена Софи находятся на самоизоляции из-за коронавируса.

О проверке семьи Трюдо на коронавирус пишет CTV News

Читайте также: Трамп общался с помощником лидера Бразилии, у которого обнаружили коронавирус

У жены Джастина Трюдо – Софи обнаружили симптомы коронавируса. У премьера симптомов нет.

Саммит, который должен состояться в Оттаве, отменен. Трюдо будет проводить брифинги и встречи в телефонном режиме или с помощью видеосвязи.

Как известно, в Канаде зафиксировали первую смерть от коронавируса в стране. От инфекции умер мужчина, который проживал в доме престарелых. В целом в стране подтвердили 117 случаев заражения коронавирусом.

Коронавірус у цифрах
Данные о смертности от коронавируса / инфографика 24 Канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

 

Украина закрывает 70% контрольно-пропускных пунктов на границе: перечень
сегодня
Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус Covid-19 Здоровье Новости Здоровье Джастин Трюдо Канада Лечение
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 10:45 Самые опасные пандемии, которые пережило человечество: как с ними боролись и последствия
Анастасія Лукашевська
11 марта 19:40 Что такое пандемия и эпидемия: объясняем разницу на примере коронавируса
Анастасія Лукашевська
11 марта 18:55 Все о коронавирусе: 12 полезных статей
Анастасія Лукашевська
11 марта 12:40 Обсервация или самоизоляция: меры, которые остановят распространение коронавируса
Анастасія Лукашевська
11 марта 08:41 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк
Новости
Больше новостей
Залиште відгук