Жену премьер-министра Канады проверяют на коронавирус: Трюдо самоизолировался

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его жена Софи находятся на самоизоляции из-за коронавируса.

О проверке семьи Трюдо на коронавирус пишет CTV News

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У жены Джастина Трюдо – Софи обнаружили симптомы коронавируса. У премьера симптомов нет.

Саммит, который должен состояться в Оттаве, отменен. Трюдо будет проводить брифинги и встречи в телефонном режиме или с помощью видеосвязи.

Как известно, в Канаде зафиксировали первую смерть от коронавируса в стране. От инфекции умер мужчина, который проживал в доме престарелых. В целом в стране подтвердили 117 случаев заражения коронавирусом.



Данные о смертности от коронавируса / инфографика 24 Канала

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