Жертвы коронавируса чаще всего умирают из-за сердца
Врачи заметили, что пациенты с COVID-19 чаще всего умирают именно из-за проблем с сердцем, а не из-за легочной пневмонии.
В ходе исследования специалисты установили, что уровень смертности был значительно выше среди пациентов с болезнями сердца, сообщает JAMA Cardiology.
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В ходе исследования оказалось, что уровень смертности среди пациентов с болезнями сердца был значительно выше, чем среди пациентов со здоровым сердцем – 51% против 4,5%.
На моем опыте я понял, что большинство людей на самом деле умирают от болезней сердца, а не от пневмонии, поэтому (результаты исследования, – ред.) для меня не стали сюрпризом,
– сказал Healthline врач Мохаммад Маджид, доцент кафедры кардиологии Медицинской школы МакГоверн при UTHealth.
Поэтому, специалисты считают, что врачи должны особенно ухаживать за пациентами с сердечно-сосудистыми болезнями.
Кардиолог из Техаса Сриенивас Гудиметла добавил, что пока против COVID-19 нет вакцины, вылечиться можно только благодаря "агрессивной" поддержке общего состояния.
То есть при коронавирусе важна и поддержка артериального давления, лечение сердечной недостаточности и вторичных инфекций, а также поддержка функции почек и дыхательного состояния с помощью аппаратов искусственной вентиляции легких.
Как отличить коронавирус от подобных инфекций / Инфографика 24 канала
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