Жертвы коронавируса: в Черновицкой области умерли еще два человека

В Черновицкой области от коронавируса умерли еще два человека. Умерла женщина, которую госпитализировали только вчера, до этого она лечилась самостоятельно. Вторая жертва – мужчина, который несколько дней был в тяжелом состоянии в реанимации.

Об этом сообщила пресс-служба Черновицкой ОГА.

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Что известно о скончавшихся

Женщине было 65 лет. Она обратилась за помощью к врачам Хотынской центральной районной больницы 25 марта. До этого три дня лечилась дома. 30 марта после обеда ей начали неинвазивную вентиляцию легких. Вечером диагноз COVID-19 подтвердили лабораторно. 31 марта состояние больной резко ухудшилось, женщина умерла.

Вторая жертва – мужчина 58 лет, был госпитализирован в Областную клиническую больницу 24 марта. С 27 марта больной находился в реанимации в тяжелом состоянии, а 28 марта во него был подтвержден COVID-19. В ночь на 30 марта его состояние значительно ухудшилось. Мужчина болел также сахарным диабетом.

Важно! По состоянию на 31 марта на Буковине подтвердили 90 случаев заболевания COVID-19. Первый случай заражения обнаружили именно в Черновицкой области. На данный момент мужчина выздоровел.

Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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