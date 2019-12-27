Жирная пища связана с потерей зрения у пожилых людей

Согласно новым исследованиям, способ питания, обогащенный красным мясом и жирной пищей, может стать основной причиной потери зрения у пожилых людей.

Люди, которые придерживаются типичной западной диеты, имеют в три раза больше шансов на развитие возрастной макулярной дегенерации, сообщает Ophtalmology.

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В исследовании приняло участие около 1300 человек, и у большинства из них не было макулярной дегенерации. Ранняя стадия заболевания была обнаружена только ув 117 человек, а у 27 – поздняя.

На протяжении 18 лет все участники рассказывали о своем рационе. Исследователи обнаружили, что люди, которые придерживались западной диеты, имели гораздо больше шансов развить макулярную дегенерацию до поздней стадии.



Макулярной дегенерацией страдает около 50-60% населения мира / Unsplash

Ученые связали некоторые продукты с повышением риска:

Красное и обработанное мясо;

Жиры, такие как маргарин и масло;

Молочные продукты с высоким содержанием жиров

Жареная пища;

Диета – это единственный способ уменьшить риск потери зрения из-за возрастной макулярной дегенерации,

– рассказывает ведущий автор исследования Эмми Миллер.

Она отметила, что исследование не доказывает того, что здоровое питание точно уменьшает риски, но оно показывает, каких пищевых продуктов следует избегать.

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