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Жителей села, где живет больной коронавирусом украинец, проверят

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Медики проверят на наличие инфекции жителей села в Черновицкой области, в котором обнаружили больного коронавирусом человека.

Об этом сообщает hromadske, ссылаясь на замдиректора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Марию Полищук.

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Врачи уже начали обзванивать жителей села, в котором обнаружили случай коронавируса.

Сегодня мы начнем проверять и других жителей села, где он живет, потому что многие люди в этом селе работают в Италии, и многие вернулись недавно. Врачи уже начали обзванивать жителей,
– заявила Полищук.

Врачи подозревают, что мужчина подхватил инфекцию от своей жены, которая недавно вернулась из Италии. Поэтому, 13 марта ее обследуют медики.

Что касается самого пациента – то, по словам Марии Полищук, его состояние стабильное.

У него температура от 37 до 38, нормально себя чувствует. Он в инфекционном боксе,
– отметила она.

Полищук также рассказала, что в Черновцах обсуждали возможность ввести жесткие меры безопасности, в частности закрыть кинотеатры и отменить развлекательные мероприятия.

Напомним, что 12 марта в Украине зафиксировали два новых случая заражения коронавируса – у пожилой женщины с Житомирщины и мужчины из Черновицкой области. Поэтому, по состоянию на 13 марта, в Украине зафиксировано 3 случая заражения Covid-19.

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Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Черновцов Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Здоровье Лечение
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