Жители Новых Санжар заблокировали мост, чтобы автобусы не проехали в обсервацию
Около 200 горожан стоят перед мостом через Ворсклу, чтобы не пропустить в санаторий автобусы с эвакуированными из Китая людьми.
Под медцентром "Новые Санжары" до сих пор происходят стычки. Протестующих окружила полиция, Нацгвардия и ТОР патрульной полиции, пишет Полтавщина.
Важно: "Моя хата с краю": почему украинцы, выступающие против эвакуации людей из Уханя, - неправы
Одна из местных жительниц заявила, что транспорт пропустят только в том случае, если Владимир Зеленский поселит рядом с санаторием своих детей.
Председатель Новосанжарского райсовета Геннадий Супрун рассказал, что к разблокированию дорог привлекли 3500 правоохранителей.
При этом Владимир Зеленский сказал, что сочувствует эвакуированным гражданам.
Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности. В течение двух недель это будет, наверное, самый охраняемый объект в стране,
– заявил Владимир Зеленский на своем Telegram-канале.
В Минздраве отмечают, что у пассажиров и членов экипажа нет никаких симптомов простуды, но им очень нужна поддержка и понимание со стороны граждан Украины.
Кратко об эвакуации людей из Уханя
- 20 февраля самолет SkyUp сделал конечную остановку в Харькове, откуда эвакуированных людей автобусами отправили в медцентр "Новые Санжары", что в Полтавской области.
- Ни у одного эвакуированного нет никаких симптомов простуды.
- На карантин уйдут не только эвакуированы 45 украинцев и 27 иностранцев, но и персонал, который обслуживал людей в самолете.
- Жители поселка городского типа Новые Санжары протестуют против решения властей и не хотят, чтобы эвакуированных селили в местный медцентр. Кроме перекрытия дорог и сжигания шин произошла еще и стычка с правоохранителями.
- Персонал "Новых Санжар" вывезли. С эвакуированными будут контактировать только те врачи, которые находились в самолете.
- В помещении будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности. Отходы не будут попадать в общую канализацию, а будут утилизироваться.
- Медцентру обеспечена постоянная охрана.
Что известно о коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала
Смотрите видео: украинцев эвакуировали из Китая – все, что известно
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.