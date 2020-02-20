Жители Новых Санжар заблокировали мост, чтобы автобусы не проехали в обсервацию

Около 200 горожан стоят перед мостом через Ворсклу, чтобы не пропустить в санаторий автобусы с эвакуированными из Китая людьми.

Под медцентром "Новые Санжары" до сих пор происходят стычки. Протестующих окружила полиция, Нацгвардия и ТОР патрульной полиции, пишет Полтавщина.

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Одна из местных жительниц заявила, что транспорт пропустят только в том случае, если Владимир Зеленский поселит рядом с санаторием своих детей.

Председатель Новосанжарского райсовета Геннадий Супрун рассказал, что к разблокированию дорог привлекли 3500 правоохранителей.

При этом Владимир Зеленский сказал, что сочувствует эвакуированным гражданам.

Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности. В течение двух недель это будет, наверное, самый охраняемый объект в стране,

– заявил Владимир Зеленский на своем Telegram-канале.

В Минздраве отмечают, что у пассажиров и членов экипажа нет никаких симптомов простуды, но им очень нужна поддержка и понимание со стороны граждан Украины.

Кратко об эвакуации людей из Уханя

20 февраля самолет SkyUp сделал конечную остановку в Харькове, откуда эвакуированных людей автобусами отправили в медцентр "Новые Санжары", что в Полтавской области.

Ни у одного эвакуированного нет никаких симптомов простуды.

На карантин уйдут не только эвакуированы 45 украинцев и 27 иностранцев, но и персонал, который обслуживал людей в самолете.

Жители поселка городского типа Новые Санжары протестуют против решения властей и не хотят, чтобы эвакуированных селили в местный медцентр. Кроме перекрытия дорог и сжигания шин произошла еще и стычка с правоохранителями.

Персонал "Новых Санжар" вывезли. С эвакуированными будут контактировать только те врачи, которые находились в самолете.

В помещении будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности. Отходы не будут попадать в общую канализацию, а будут утилизироваться.

Медцентру обеспечена постоянная охрана.



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