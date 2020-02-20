24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Жители Новых Санжар заблокировали мост, чтобы автобусы не проехали в обсервацию

- Читати новину українською
Протесты в Новых Санжарах / poltava.to

Около 200 горожан стоят перед мостом через Ворсклу, чтобы не пропустить в санаторий автобусы с эвакуированными из Китая людьми.

Под медцентром "Новые Санжары" до сих пор происходят стычки. Протестующих окружила полиция, Нацгвардия и ТОР патрульной полиции, пишет Полтавщина.

Важно: "Моя хата с краю": почему украинцы, выступающие против эвакуации людей из Уханя, - неправы

Одна из местных жительниц заявила, что транспорт пропустят только в том случае, если Владимир Зеленский поселит рядом с санаторием своих детей.

Председатель Новосанжарского райсовета Геннадий Супрун рассказал, что к разблокированию дорог привлекли 3500 правоохранителей.

При этом Владимир Зеленский сказал, что сочувствует эвакуированным гражданам.

Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности. В течение двух недель это будет, наверное, самый охраняемый объект в стране,
– заявил Владимир Зеленский на своем Telegram-канале.

В Минздраве отмечают, что у пассажиров и членов экипажа нет никаких симптомов простуды, но им очень нужна поддержка и понимание со стороны граждан Украины.

 

Кратко об эвакуации людей из Уханя

  • 20 февраля самолет SkyUp сделал конечную остановку в Харькове, откуда эвакуированных людей автобусами отправили в медцентр "Новые Санжары", что в Полтавской области.
  • Ни у одного эвакуированного нет никаких симптомов простуды.
  • На карантин уйдут не только эвакуированы 45 украинцев и 27 иностранцев, но и персонал, который обслуживал людей в самолете.
  • Жители поселка городского типа Новые Санжары протестуют против решения властей и не хотят, чтобы эвакуированных селили в местный медцентр. Кроме перекрытия дорог и сжигания шин произошла еще и стычка с правоохранителями.
  • Персонал "Новых Санжар" вывезли. С эвакуированными будут контактировать только те врачи, которые находились в самолете.
  • В помещении будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности. Отходы не будут попадать в общую канализацию, а будут утилизироваться.
  • Медцентру обеспечена постоянная охрана.

коронавірус у цифрах кількість загиблих скільки одужали
Что известно о коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

Смотрите видео: украинцев эвакуировали из Китая – все, что известно

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Как варить рис: рецепт правильного приготовления
сегодня
Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус 2020 Возвращение украинцев из Китая Новости Здоровье Здоровье Новости Полтавы Владимир Зеленский Медицина
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 13:48 Арбидол и коронавирус: действительно ли советский препарат может вылечить Covid-19
Олександр Бевза
сегодня 08:20 "Моя хата с краю": почему украинцы, выступающие против эвакуации людей из Уханя – неправы
Олександр Бевза
17 февраля 19:06 Паллиативная помощь: что это, для кого создана и где ее получить
14 февраля 09:00 Задушить любовью: как не перейти черту между любовью и паразитизмом
Олександр Бевза
13 февраля 20:20 1 апреля – лишь переломный момент в реформе медицины, – интервью Скалецкой
Альона Чернецька
Новости
Больше новостей
Залиште відгук