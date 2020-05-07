Житомирская лаборатория перегружена тестами на COVID-19: руководителя уже уволили

О ситуации с Житомирской лабораторией, которую на днях закрыли на прием новых образцов для ПЦР-исследований, уже сообщили президенту Зеленскому. Ситуацию уже взяли под контроль в Минздраве, в частности, – руководителя лаборатории уволили.

О ситуации на Житомирщине Зеленскому доложили во время селекторного совещания, передает пресс-служба Офиса Президента.

Ранее В Житомире лаборатория приостановила обработку ПЦР-тестов на COVID-19

Владимиру Зеленскому доложили о ситуации с Житомирской вирусологической лабораторией, которая якобы загружена на семь – восемь дней вперед и собиралась сделать трехдневный перерыв в тестировании на коронавирус,

– говорится в сообщении.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко уже пообщался с представителями лаборатории и решил менеджерские вопросы, которые мешали проведению тестирования на COVID-19.

"Да, есть большое количество образцов в определенных областях, в частности, в Житомирской. Сегодня часть образцов Житомирского областного лабораторного центра была отправлена в другие лаборатории, которые менее загружены", – рассказал о ситуации Ляшко на своей странице в фейсбук.

Он подтвердил, что на прошлой неделе получил несколько сигналов о том, что в Житомирской области есть проблемы с проведением ПЦР-исследований и задержкой результатов тестирований.

2 мая в Житомир отправилась комиссия Министерства здравоохранения, которая по итогам проверки дала соответствующие рекомендации. Исполняющему обязанности руководителя Житомирского лабораторно центра. Тот, в свою очередь, пообещал взять эти рекомендации в работу и исправить ошибки.

"6 мая мне сообщили, что ничего не изменилось и руководитель лаборатории направил письмо, что в течение 3 дней лаборатория не будет брать образцы на исследование коронавирусной болезни. После звонка сразу поехал туда", – сообщил главный санитарный врач Украины.

На месте Ляшко поговорил с работниками лаборатории и ее руководителем. Следовательно, по мнению Ляшко, главная проблема заключается в отсутствии коммуникации и организации процесса.

Медицинские работники лаборатории – молодцы и работают сверхурочно уже несколько месяцев. Вопрос стоит только в самой организации процесса. На текущий момент принял решение уволить исполняющего обязанности руководителя Житомирского областного лабораторного центра,

– отметил Виктор Ляшко.

В течение ближайших нескольких дней в Минздраве собираются определиться с новой кандидатурой на этот пост. На человека положат временное исполнение обязанностей руководителя лабораторного центра и главного государственного санитарного врача Житомирской области, а после завершения эпидемии COVID-19 объявим конкурс на эту должность.

Какова ситуация с коронавирусом на Житомирщине?По состоянию на 7 мая там зафиксировали 468 случаев COVID-19, 43 пациента выздоровели и еще 11 умерли от осложнений, вызванных инфекцией. Наибольшее количество заражений зафиксировано в Житомире, Коростене и Бердичеве.