Змеи вынуждены селиться в городе, ведь люди сами начали заселять их биотопы. Тем самым вытесняя змей из мест своего обитания.

В городе есть те же грызуны, которыми питаются змеи. И их гораздо больше, чем в дикой природе. Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказала герпетолог Украинской природоохранной группы Александра Оскирко.

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Она добавила, что это комфортно для змей, потому что им не нужно терять энергию на то, чтобы искать еду, ведь они находят ее у человека.

"На самом деле не змеи к нам подселяются, а мы занимаем их биотопы и места проживания", – добавила Оскирко.

Как уберечься от укуса

Герпетолог Украинской природоохранной группы объяснила, что если встретили змею в городе, то ее не стоит трогать и нужно обойти.

"Если вы идете в лес, где чаще всего кусают змеи, нужно обувать резиновые сапоги, а также надевать брюки. Змея не сможет прокусить резиновый сапог и это будет лучший вариант для защиты", – рассказала Оскирко.

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Она добавила: если встретить змею в городе, то в большинстве случаев она не будет мешать. В таком случае нужно вызвать Службу спасения, которая поможет забрать змею и вывезти ее в безопасное место.