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Знание двух языков имеет неожиданное влияние на развитие Альцгеймера

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Как знание языков влияет на болезни мозга

У людей, которые знают два языка, симптомы нейродегенеративных заболеваний появляются позже, чем у одноязычных людей. Однако, когда болезнь все-таки развилась, интеллектуальные способности больных ухудшаются быстрее. Таким образом, двуязычие замедляет развитие болезни Альцгеймера лишь до определенного этапа.

Эффективного лечения болезни Альцгеймера не существует, однако нейробиологи считают, что риски развития болезни можно снизить путем умственных тренировок, в частности, благодаря изучению иностранных языков. Билингвизм, то есть владение двумя языками, традиционно считают фактором, который помогает восстанавливаться после инсульта, но новые данные свидетельствуют о несколько другой информации, пишет New Atlas.

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Как проводили исследование

В поисках подтверждений этой идеи, специалисты из Йоркского университета провели длительное исследование с участием 158 пациентов, страдающих от легких форм когнитивных нарушений. Они различались по возрасту, уровню образования и знанию иностранных языков.

В течение пяти лет ученые раз в пол года тестировали интеллектуальные способности участников эксперимента, чтобы обнаружить момент перехода от умеренных когнитивных нарушений до болезни Альцгеймера.

Неожиданные результаты

Неожиданным образом оказалось, что у участников, которые владели одним языком, болезнь развилась в среднем за 2,6 года, а у тех, кто владел двумя языками – за 1,8 года.

Авторы предполагают, что к моменту начала исследования в мозгу участников-билингвов накопилось больше нарушений, чем у других участников, однако это никак не обнаруживалось по результатам тестов.

По мнению исследователей, билингвизм формирует интеллектуальный резерв, который позволяет замедлить проявление симптомов болезни Альцгеймера. Однако после того, как болезнь берет свое, потери умственных способностей у двуязычных людей идут быстрее, чем у одноязычных. Таким образом, знание иностранных языков может лишь на время сдержать болезнь Альцгеймера.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Медицина Мозг болезнь Альцгеймера
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