Нашли новое лекарство для борьбы с супербактериями

Исследователи из Швеции обнаружили, что некоторые иммунные клетки могут бороться со штаммом золотистого стафилококка до того, как он проникнет в организм.

Золотистый стафилококк является одним из самых частых возбудителей инфекций. Спектр заболеваний, которые он может вызвать, очень широк: от угревой болезни кожи до пневмонии и остеомиелита. Золотистый стафилококк очень трудно поддается лечению.

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Эти бактерии живут практически везде, и не менее четверти всех людей являются их носителями. Однако не все носители болеют, и со временем человек вообще может перестать быть носителем. Ученые исследовали, как организм людей справляется с этими супербактериями.

Авторы исследования пересадили мышам участки человеческой кожи, чтобы наблюдать за ее реакцией. Такая пересадка нужна потому, что ткани разных живых существ на одинаковые стимулы реагируют по-разному.

После инфицирования участков кожи мультирезистентными штаммами золотистого стафилококка, их начинали атаковать нейтрофилы, после чего колония микроорганизмов гибла и, конечно, не развивалась.

Нейтрофилы – это Один из видов сегментоядерных эритроцитов. Эти белые кровяные тельца нейтрализуют частицы, бактерии или вирусы, которые угрожают организму.



Сначала они реагируют на химический раздражитель, после чего движутся к цели – проходят через капилляры в межклеточные пространства, затем захватывают вражеский организм, поглощают и уничтожают.



Нейтрофилы в процессе поглощения возбудителя

Кожа – это невероятно динамичная биологическая среда, в которой иммунные клетки и микробы противостоят друг другу, чтобы поддерживать какое-то равновесие, сложный мир. Нарушение этого равновесия обычно приводит к плохим последствиям, и понимание того, как этот процесс работает на коже, может повлиять на то, как мы будем предотвращать и лечить кожные инфекции в будущем,

– рассказал автор работы Кейра Меликан, старший научный сотрудник отдела нейронаук Каролинского института.

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