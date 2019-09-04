Зоряна Скалецкая назвала первоочередные задачи Минздрава
Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая дала первую пресс-конференцию, на которой она назвала наиболее приоритетные задачи ведомства.
Зоряна Скалецкая занимает должность министра с 29 августа.
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Она рассказала, чем будет заниматься Минздрав в ближайшее время.
1. Эпидемии. Необходимо разработать порядок реагирования на инфекционные вспышки.
2. Вакцины. Зоряна Скалецкая отмечает: очень хорошо проработал предыдущий состав и правительство, была закуплена вакцина согласно Календарю прививок. Новый состав Минздрава будет заниматься вопросом обеспечения вакцин для взрослых.
3. Первичка. Все население имеет возможность доступа к врачу первоочередного звена, а не 28 миллионов. Нацслужба здоровья уже проводит расчеты.
4. Зарплата врачей. По словам министра, при той же загруженности по декларациям в одних заведениях зарплата врачей высокая, а в других – низкая.
Она отметила, что самая большая ценность – это ценность жизни человека и ее сохранение. И никто больше в правительстве и государстве не занимается сохранением жизни так, как Минздрав.
Другие задачи Минздрава
1. Рост продолжительности жизни.
2. Рост рождаемости. За последние 5 лет уровень рождаемости сократился на 40%.
3. Здоровое детство.
4. Инклюзивность.
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