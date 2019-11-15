Скалецкая пообещала, что медработникам задолжали зарплату в последний раз

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Заседание Верховной Рады Украины
Заседание Верховной Рады Украины / Голос

В некоторых регионах Украины в учреждениях здравоохранения сложилась задолженность по зарплате. Глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая отметила, что эта проблема возникает каждый год. Она пообещала, что ситуация, которая происходит сейчас – последний раз.

Уже около двух месяцев медработники ожидают заработную плату. Чтобы напомнить о себе, в городе Дубно Ровненской области медработники вышла на забастовку и перекрыли трассу международного значения Киев-Чоп.

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Зоряна Скалецкая заявила, что сегодня на заседании правительство должно проголосовать за то, чтобы выделить 700 миллионов гривен для погашения задолженности, а до конца года планируют найти еще 300 миллионов.

 
Зоряна Скалецкая – глава Минздрава

"До конца года мы еще планируем найти средства, чтобы дофинансировать и покрыть все потребности, которые возникли в регионах".

Министр добавила, что местная власть также должна заниматься дофинансированием учреждений здравоохранения.

Во время заседания Верховной Рады она призвала всех депутатов мажоритарщиков сотрудничать в регионах с местными властями и напоминать им об этом.

По словам главы Минздрава, такая проблема возникает в последний раз, ведь с 1 апреля все учреждения здравоохранения будут осуществлять свою деятельность на иных законных основаниях, а задолженность будет полностью ликвидирована.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Бюджет Верховная Рада Министерство здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая
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