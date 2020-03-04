Скалецкую уволили с должности министра здравоохранения: реакция экс-главы
Верховная Рада уволила Зоряну Скалецкую с должности министра здравоохранения.
Скалецкая уже отреагировала на увольнение и отметила, что для нее главным вопросом является не должность, а продолжение медицинской реформы в Украине.
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Почему уволили Скалецкую с должности министра здравоохранения
Министра уволили в контексте отставки правительства Алексея Гончарука. Владимир Зеленский во время заседания правительства заявил о неготовности Украины к старту второго этапа медицинской реформы и неспособности команды Минздрава продолжать работу.
Поэтому, поблагодарил ее за работу, в частности, за смелость поехать к людям в Новые Санжары в обсервацию, но отметил, что такая смелость не может быть одноразовой акцией, а требует постоянства.
Реакция Скалецкой
Госпожа Зоряна подчеркнула, что должность не является ее приоритетом, главное для нее это продолжение медицинской реформы.
Также экс-руководительница Минздрава отметила, что безболезненных реформ не бывает, так же как и реформ, которые дают мгновенный результат. Поэтому, Украина должна пройти этот путь. В противном случае мы рискуем потерять медицинскую отрасль, как таковую, и наших специалистов.
Для того, чтобы провести фундаментальные изменения в системе здравоохранения, требуется больше времени, чем полгода. Поэтому, пожелала, чтобы ее преемнику дали больше времени, чем ей.
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Также госпожа Зоряна указала, что за 6 месяцев работы в непростых условиях ее команде удалось подготовить больницы и провести первый этап контрактирования больниц для оказания медицинской помощи.
Скалецкая поблагодарила президента и команду за совместную работу.
"Спасибо моей команде. Моим заместителям Андрею Семиволосу, Виктору Ляшко, Дмитрию Ковалю, Дмитрию Луферу, Ирине Шевченко, Инне Солодкой, а также всем работникам Министерства здравоохранения, которые жили проблемами украинской медицины и отдавали весь свой опыт и силы для того, чтобы двигать реформу вперед", – добавила экс-глава.
И пообещала, что в любом статусе остается адвокатом медицинской реформы.
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