Скалецкую уволили с должности министра здравоохранения: реакция экс-главы

Верховная Рада уволила Зоряну Скалецкую с должности министра здравоохранения.

Скалецкая уже отреагировала на увольнение и отметила, что для нее главным вопросом является не должность, а продолжение медицинской реформы в Украине.

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Почему уволили Скалецкую с должности министра здравоохранения

Министра уволили в контексте отставки правительства Алексея Гончарука. Владимир Зеленский во время заседания правительства заявил о неготовности Украины к старту второго этапа медицинской реформы и неспособности команды Минздрава продолжать работу.

Поэтому, поблагодарил ее за работу, в частности, за смелость поехать к людям в Новые Санжары в обсервацию, но отметил, что такая смелость не может быть одноразовой акцией, а требует постоянства.

Реакция Скалецкой

Госпожа Зоряна подчеркнула, что должность не является ее приоритетом, главное для нее это продолжение медицинской реформы.

Зоряна Скалецкая "Поэтому для меня очень важно, чтобы на эту должность был назначен человек, который будет отстаивать продолжение изменения в нашей системе. Ведь эта реформа неизбежна и крайне необходимым как элемент национальной безопасности, как гарантия сохранения здоровья украинцев".

Также экс-руководительница Минздрава отметила, что безболезненных реформ не бывает, так же как и реформ, которые дают мгновенный результат. Поэтому, Украина должна пройти этот путь. В противном случае мы рискуем потерять медицинскую отрасль, как таковую, и наших специалистов.

Для того, чтобы провести фундаментальные изменения в системе здравоохранения, требуется больше времени, чем полгода. Поэтому, пожелала, чтобы ее преемнику дали больше времени, чем ей.

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Также госпожа Зоряна указала, что за 6 месяцев работы в непростых условиях ее команде удалось подготовить больницы и провести первый этап контрактирования больниц для оказания медицинской помощи.

Скалецкая поблагодарила президента и команду за совместную работу.

Зоряна Скалецкая "Спасибо Президенту Украины Владимиру Зеленскому за возможность служить своей стране на этом посту и за добрые слова, сказанные сегодня с трибуны Верховной Рады. Желаю своим коллегам и преемнику сил на посту главы Министерства здравоохранения".

"Спасибо моей команде. Моим заместителям Андрею Семиволосу, Виктору Ляшко, Дмитрию Ковалю, Дмитрию Луферу, Ирине Шевченко, Инне Солодкой, а также всем работникам Министерства здравоохранения, которые жили проблемами украинской медицины и отдавали весь свой опыт и силы для того, чтобы двигать реформу вперед", – добавила экс-глава.

И пообещала, что в любом статусе остается адвокатом медицинской реформы.

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