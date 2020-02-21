Зоряна Скалецкая рассказала, как прошел первый день в изоляции, и показала свою комнату: видео
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая находится в обсервации вместе с эвакуированными из Китая украинцами и иностранцами, рассказала, как прошел ее первый день в Новых Санжарах.
Зоряна Скалецкая записала два ролика и опубликовала их на своей странице в фейсбуке. В первом видео Министр здравоохранения сообщила, что выполняла свои обязанности в телефонном режиме.
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"Первый день прошел преимущественно в телефоне, в решении большинства вопросов, связанных с организацией работы экипажа самолета и проверкой готовности учреждений здравоохранения Полтавы принимать в случае необходимости лиц в инфекционные боксы. Достаточно интенсивный день, но управление большинством вопросов происходило по телефону", – сказала она.
На втором видео Скалецкая показала свою комнату в медицинском центре "Новые Санжары".
"А это моя комната и мои коробки с документами", – добавила в подписи глава Минздрава.
Добавим, что вчера, 20 февраля, Зоряна Скалецкая заявила о своем намерении быть вместе с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами во время 14-дневной обсервации.
Столкновения в Новых Санжарах: основное
- Жители поселка Новые Санжары 19 февраля устроили массовые протесты и выступали против размещения в их медцентре эвакуированных из китайского Уханя людей.
- Утром 20 февраля к поселку съехалась полиция и Национальная гвардия Украины, привезли военную технику, в частности бронеавтомобили.
- В течение четверга местные жители перекрывали дороги, жгли шины, и даже устроили стычки с правоохранителями. Когда полицейским вечером 20 февраля удалось оттеснить людей и сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными, местные начали бросать камнями в транспорт и кричать "Ганьба". Эвакуированные украинцы в ответ показывали сердечки.
- В результате столкновений пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданское лицо. Им оказывают помощь медики.
- Национальная полиция начала два уголовных производства по факту массовых беспорядков в поселке Новые Санжары.
- Заметим, самолет SkyUp с эвакуированными из Китая украинцами и гражданами других стран прибыл в Украину утром 20 февраля. Ни у одного эвакуированного нет никаких симптомов коронавируса или иной простуды.
- На карантине в Новых Санжарах находиться 45 эвакуированных украинцев, 27 иностранцев и персонал, обслуживавший людей на самолете.
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