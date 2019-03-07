Зрение, как у змеи: люди могут получить суперспособности

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Люди могут получить суперзрение
Люди могут получить суперзрение / Фото из свободных источников

Китайские ученые разработали специальную технологию, которая позволит невооруженным глазом видеть в темноте.

Сотрудники Научно-технического университета Китая уже испытали ее на мышах, пишет Cell.

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Исследователи обнаружили, что при нанесении на сетчатку глаза определенных наночастиц можно видеть в темноте. Технология позволяет фоторецепторам глаза реагировать на инфракрасное излучение, которое вне видимого спектра.

После того, как грызунам наносили наночастицы, у них сохранялась возможность видеть в темноте в течение нескольких недель. После чего наночастицы самостоятельно вымывались из организма. Почти никаких побочных эффектов не обнаружили.

via GIPHY

Ученые отмечают, что зрительный аппарат мышей похож на человеческий, поэтому технология должна сработать и на людях.

Приборы ночного видения могут улавливать невидимое для человеческого глаза инфракрасное излучение. Они способны укорачивать волны, чтобы те были доступны для восприятия. Наночастицы, которые разработали ученые из Китая, покрыты молекулами белка, работают по тому же принципу, только наносятся непосредственно на фоторецепторы.

Пока единственный способ видеть ночью – это инъекция наночастиц непосредственно в сетчатку глаза. Ученые не исключают, что в будущем они могут создать капли.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Медицина Здоровье глаз исследования
Источник: 24 Канал
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