Почему чешется кожа после душа и как этого избавиться

Зуд после душа – не редкость. К счастью, в основном это явление связано с достаточно обыденными вещами или легкими заболеваниями.

Если зуд не прекращается в течение часа-двух после душа, или если он ощущается постоянно, обратитесь к врачу.

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Ведь есть редкие случаи, когда зуд может быть симптомом серьезного заболевания, например, болезни печени или лимфомы Ходжкина.

Сухость кожи

Наиболее распространенной причиной появления зуда является сухость кожи. Сухой воздух, мыло и горячая вода могут истощать кожу, делая ее сухой. Особенно негативно отразиться на коже может прием горячего душа, особенно после физических упражнений или занятий спортом, а также ванные процедуры в сухом климате. Еще к сухости кожи приводит дефицит витаминов А, В и С и гипотиреоз.

Аллергия

Вполне вероятно возникновение аллергии на химические вещества, содержащиеся в геле для душа, шампуне, мыле и тому подобное.

Аквагенная крапивница

Аквагенная крапивница – редкое заболевание, при котором возникает зуд после контакта с водой любой температуры. К сожалению, эффективного лечения против аквагенной крапивницы до сих пор нет, а все, что могут врачи – выписать антигистаминные препараты, которые помогают не всегда.

Заболевания кожи

Кожа может чесаться при болезнях, таких как экзема или псориаз. Особенно симптоматика проявляется после использования моющих средств.

Вирусные или грибковые инфекции

Вирусные или грибковые инфекции кожи с легкостью могут вызвать генерализованный зуд после душа.

В целом кожные инфекции и болезни легко диагностируются и поддаются лечению.

Как избавиться зуда после душа

Высушивайте кожу полотенцем . Растирание кожи полотенцем после душа может лишить кожу от влаги.



. Растирание кожи полотенцем после душа может лишить кожу от влаги. Увлажняйте кожу, пока она еще влажная . Применение увлажняющего средства, когда ваша кожа еще мокрая, поможет удержать влагу в кожном барьере. Выбирайте гипоаллергенное увлажняющее средство без ароматов. Если у вас кожа склонна к угрям, желательно, чтобы там не было никаких дополнительных масел, если они не рекомендованы врачом. Для дополнительного преимущества храните увлажняющий крем в холодильнике перед его применением. Кремы и мази, содержащие молочную кислоту могут использоваться для успокоения и увлажнения кожи.



. Применение увлажняющего средства, когда ваша кожа еще мокрая, поможет удержать влагу в кожном барьере. Выбирайте гипоаллергенное увлажняющее средство без ароматов. Если у вас кожа склонна к угрям, желательно, чтобы там не было никаких дополнительных масел, если они не рекомендованы врачом. Для дополнительного преимущества храните увлажняющий крем в холодильнике перед его применением. Кремы и мази, содержащие молочную кислоту могут использоваться для успокоения и увлажнения кожи. Измените косметические средства для душа. Если после душа у вас возникает периодический зуд без сыпи, возможно, самое время перейти на мыло. Ищите мыло с мягкими, гипоаллергенными компонентами. Увлажняющее мыло будет положительно влиять на уменьшение симптомов сухости кожи.



Если после душа у вас возникает периодический зуд без сыпи, возможно, самое время перейти на мыло. Ищите мыло с мягкими, гипоаллергенными компонентами. Увлажняющее мыло будет положительно влиять на уменьшение симптомов сухости кожи. Измените распорядок водных процедур. Если вы принимаете долгий горячий душ, то вполне можете обжигать кожу. Принимайте теплый душ и не слишком долго, тогда она будет здоровой и меньше чесаться.



Если вы принимаете долгий горячий душ, то вполне можете обжигать кожу. Принимайте теплый душ и не слишком долго, тогда она будет здоровой и меньше чесаться. Попробуйте охлаждающее средство после душа . В месте зуда можно использовать ментол или каламиновый лосьон.



. В месте зуда можно использовать ментол или каламиновый лосьон. Эфирные масла также можно использовать. Прекрасно подходят масло сладкого миндаля или жожоба, мяты, ромашки, чайного дерева, герани и розы.



также можно использовать. Прекрасно подходят масло сладкого миндаля или жожоба, мяты, ромашки, чайного дерева, герани и розы. Пейте больше воды . Обезвоживание может привести к сухости кожи. Убедитесь, что вы выпиваете суточную норму воды в течение дня.



. Обезвоживание может привести к сухости кожи. Убедитесь, что вы выпиваете суточную норму воды в течение дня. Диета, богатая свежими овощами, фруктами и цельными зернами помогает предотвратить сухость кожи.

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