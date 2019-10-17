Почему чешется кожа после душа и как этого избавиться
Зуд после душа – не редкость. К счастью, в основном это явление связано с достаточно обыденными вещами или легкими заболеваниями.
Если зуд не прекращается в течение часа-двух после душа, или если он ощущается постоянно, обратитесь к врачу.
Читайте также: Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
Ведь есть редкие случаи, когда зуд может быть симптомом серьезного заболевания, например, болезни печени или лимфомы Ходжкина.
-
Сухость кожи
Наиболее распространенной причиной появления зуда является сухость кожи. Сухой воздух, мыло и горячая вода могут истощать кожу, делая ее сухой. Особенно негативно отразиться на коже может прием горячего душа, особенно после физических упражнений или занятий спортом, а также ванные процедуры в сухом климате. Еще к сухости кожи приводит дефицит витаминов А, В и С и гипотиреоз.
-
Аллергия
Вполне вероятно возникновение аллергии на химические вещества, содержащиеся в геле для душа, шампуне, мыле и тому подобное.
-
Аквагенная крапивница
Аквагенная крапивница – редкое заболевание, при котором возникает зуд после контакта с водой любой температуры. К сожалению, эффективного лечения против аквагенной крапивницы до сих пор нет, а все, что могут врачи – выписать антигистаминные препараты, которые помогают не всегда.
-
Заболевания кожи
Кожа может чесаться при болезнях, таких как экзема или псориаз. Особенно симптоматика проявляется после использования моющих средств.
-
Вирусные или грибковые инфекции
Вирусные или грибковые инфекции кожи с легкостью могут вызвать генерализованный зуд после душа.
В целом кожные инфекции и болезни легко диагностируются и поддаются лечению.
Как избавиться зуда после душа
- Высушивайте кожу полотенцем. Растирание кожи полотенцем после душа может лишить кожу от влаги.
- Увлажняйте кожу, пока она еще влажная. Применение увлажняющего средства, когда ваша кожа еще мокрая, поможет удержать влагу в кожном барьере. Выбирайте гипоаллергенное увлажняющее средство без ароматов. Если у вас кожа склонна к угрям, желательно, чтобы там не было никаких дополнительных масел, если они не рекомендованы врачом. Для дополнительного преимущества храните увлажняющий крем в холодильнике перед его применением. Кремы и мази, содержащие молочную кислоту могут использоваться для успокоения и увлажнения кожи.
- Измените косметические средства для душа. Если после душа у вас возникает периодический зуд без сыпи, возможно, самое время перейти на мыло. Ищите мыло с мягкими, гипоаллергенными компонентами. Увлажняющее мыло будет положительно влиять на уменьшение симптомов сухости кожи.
- Измените распорядок водных процедур. Если вы принимаете долгий горячий душ, то вполне можете обжигать кожу. Принимайте теплый душ и не слишком долго, тогда она будет здоровой и меньше чесаться.
- Попробуйте охлаждающее средство после душа. В месте зуда можно использовать ментол или каламиновый лосьон.
- Эфирные масла также можно использовать. Прекрасно подходят масло сладкого миндаля или жожоба, мяты, ромашки, чайного дерева, герани и розы.
- Пейте больше воды. Обезвоживание может привести к сухости кожи. Убедитесь, что вы выпиваете суточную норму воды в течение дня.
- Диета, богатая свежими овощами, фруктами и цельными зернами помогает предотвратить сухость кожи.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.