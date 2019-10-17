Почему чешется кожа после душа и как этого избавиться

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Кожа чешется после душа – почему зудит кожа, причины, что делать
Почему после душа чешется кожа / Pixabay

Зуд после душа – не редкость. К счастью, в основном это явление связано с достаточно обыденными вещами или легкими заболеваниями.

Если зуд не прекращается в течение часа-двух после душа, или если он ощущается постоянно, обратитесь к врачу.

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Ведь есть редкие случаи, когда зуд может быть симптомом серьезного заболевания, например, болезни печени или лимфомы Ходжкина.

  • Сухость кожи

Наиболее распространенной причиной появления зуда является сухость кожи. Сухой воздух, мыло и горячая вода могут истощать кожу, делая ее сухой. Особенно негативно отразиться на коже может прием горячего душа, особенно после физических упражнений или занятий спортом, а также ванные процедуры в сухом климате. Еще к сухости кожи приводит дефицит витаминов А, В и С и гипотиреоз.

  • Аллергия

Вполне вероятно возникновение аллергии на химические вещества, содержащиеся в геле для душа, шампуне, мыле и тому подобное.

  • Аквагенная крапивница

Аквагенная крапивница – редкое заболевание, при котором возникает зуд после контакта с водой любой температуры. К сожалению, эффективного лечения против аквагенной крапивницы до сих пор нет, а все, что могут врачи – выписать антигистаминные препараты, которые помогают не всегда.

  • Заболевания кожи

Кожа может чесаться при болезнях, таких как экзема или псориаз. Особенно симптоматика проявляется после использования моющих средств.

  • Вирусные или грибковые инфекции

Вирусные или грибковые инфекции кожи с легкостью могут вызвать генерализованный зуд после душа.

В целом кожные инфекции и болезни легко диагностируются и поддаются лечению.

Как избавиться зуда после душа

  • Высушивайте кожу полотенцем. Растирание кожи полотенцем после душа может лишить кожу от влаги.
     
  • Увлажняйте кожу, пока она еще влажная. Применение увлажняющего средства, когда ваша кожа еще мокрая, поможет удержать влагу в кожном барьере. Выбирайте гипоаллергенное увлажняющее средство без ароматов. Если у вас кожа склонна к угрям, желательно, чтобы там не было никаких дополнительных масел, если они не рекомендованы врачом. Для дополнительного преимущества храните увлажняющий крем в холодильнике перед его применением. Кремы и мази, содержащие молочную кислоту могут использоваться для успокоения и увлажнения кожи.
     
  • Измените косметические средства для душа. Если после душа у вас возникает периодический зуд без сыпи, возможно, самое время перейти на мыло. Ищите мыло с мягкими, гипоаллергенными компонентами. Увлажняющее мыло будет положительно влиять на уменьшение симптомов сухости кожи.
     
  • Измените распорядок водных процедур. Если вы принимаете долгий горячий душ, то вполне можете обжигать кожу. Принимайте теплый душ и не слишком долго, тогда она будет здоровой и меньше чесаться. 
     
  • Попробуйте охлаждающее средство после душа. В месте зуда можно использовать ментол или каламиновый лосьон.
     
  • Эфирные масла также можно использовать. Прекрасно подходят масло сладкого миндаля или жожоба, мяты, ромашки, чайного дерева, герани и розы.
     
  • Пейте больше воды. Обезвоживание может привести к сухости кожи. Убедитесь, что вы выпиваете суточную норму воды в течение дня. 
     
  • Диета, богатая свежими овощами, фруктами и цельными зернами помогает предотвратить сухость кожи.

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Теги: Лечение Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Дерматология
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