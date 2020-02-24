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Румунія хоче повернути своїх громадян з Італії через коронавірус: у країні спалахнули протести

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Коронавірус в Італії / Getty images

У Румунії спалахнули протести через те, що влада країни вирішила повернути своїх громадян з Італії та розмістити на карантин через поширення небезпечного коронавірусу COVID-2019.

Румунів з Італії має забрати літак, що послідує рейсом від міста Бергамо до Крайова. Про це інформує DIGI24.

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Так, пів сотні осіб протестували під стінами місцевої адміністрації Бекета через рішення влади розмістити громадян Румунії, що прибудуть з Італії, на карантин у їхньому місті.

Рейсом Бергамо – Крайова до Румунії з Італії мають повернутися 179 осіб. По прильоту всіх їх перевірять медики інфекційної лікарні в повіті.

Що відбувається в Італії? У Європі зафіксували потужний спалах коронавірусу COVID-2019. Швидке поширення хвороби спостерігають саме на півночі Італії. Там кількість заражених станом на 24 лютого становить 203 особи. Найбільше випадків фіксують у регіоні Ломбардія. Відомо про смерть 4 людей через коронавірус в Італії.

На півночі країни вже скасували низку футбольних матчів, припинили проведення Венеціанського фестивалю. У Мілані закрили знаменитий театр "Ла Скала", а будинок моди Giorgio Armani на Міланському тижні моди показував колекції тільки онлайн.

Окрім того, не працюють школи, університети, музеї. У деяких регіонах введене обмеження на пересування.

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Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Новини Здоров'я Інфекція у Європі Протести Коронавірус 2020 Румунія Лікування Здоров'я
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