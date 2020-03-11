Садовий дав рекомендації, як вітатися, щоб не поширювався коронавірус
Міський голова Львова Андрій Садовий порадив уникати привітань рукостисканням, через поширення коронпавірусу.
Про це він повідомив на брифінгу щодо обмежувальних заходів у Львові.
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Також він порекомендував відмовитись від користування сушками для рук, а використовувати паперові рушнички.
Він також додав, що міська влада Львова вводить карантин у навчальних закладах. Але додав, що 12 березня в закладах освіти ще будуть вчителі або вихователі, з якими батьки, які не готові до карантину, зможуть залишити своїх дітей.
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу
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