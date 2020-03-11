Садовий дав рекомендації, як вітатися, щоб не поширювався коронавірус

Міський голова Львова Андрій Садовий порадив уникати привітань рукостисканням, через поширення коронпавірусу.

Про це він повідомив на брифінгу щодо обмежувальних заходів у Львові.

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Також він порекомендував відмовитись від користування сушками для рук, а використовувати паперові рушнички.

Мер Львова Андрій Садовий “У всіх людей є бажання потиснути один одному руку і я сьогодні запропонував вітатись прикладанням руки до грудей, зі словами: "доброго дня", "велика честь". Також рукостискання можна замінити на доторкання ліктями”.

Він також додав, що міська влада Львова вводить карантин у навчальних закладах. Але додав, що 12 березня в закладах освіти ще будуть вчителі або вихователі, з якими батьки, які не готові до карантину, зможуть залишити своїх дітей.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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