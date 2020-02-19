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Садовий закликає львів'ян не панікувати через евакуацію з Китаю

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Садовий закликає львів'ян не панікувати через евакуйованих з Китаю / Фото з відкритих джерел

Міський голова Львова Андрій Садовий закликає українців не панікувати через інформацію про евакуацію громадян України та іноземців з китайського Уханя, а також не поширювати фейки.

На своїй сторінці у фейсбуці Садовий опублікував короткий ролик, у якому повідомив про свою телефонну розмову з міністеркою охорони здоров'я Зоряною Скалецькою.

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За словами мера Львова, досі невідомо, у якому місті приземлиться літак з евакуйованими людьми з Китаю, а також, де саме знаходиться обсервація для 14-денної ізоляції. Вибір місця залежить від кількості людей, які сядуть на повітряне судно і прилетять в Україну.

Андрій Садовий попросив населення не розповсюджувати фейкову інформацію, яка викликає паніку.

Інформація буде відомою тоді, коли зрозуміють, скільки українців зайде на борт літака. Чи це буде 15 людей, чи це буде 50. Від того буде залежати, де їх будуть розміщувати. На борт літака будуть брати виключно здорових людей,
– сказав міський голова Львова.

 

Що відомо про евакуацію українців з Уханя

Літак з евакуйованими українцями та громадянами інших країн прибуде 20 лютого о 08:00. Попри те, що низка ЗМІ назвала місто, куди начебто приземлиться літак, МОЗ ще не дали свого підтвердження.

За Словами Зоряни Скалецької та представників МВС, під час посадки на літак, у пасажирів виміряють температуру. Якщо ж вона буде понад 37, 2, то людина не полетить додому, а відправиться до місцевої лікарні.

Після висадки, літак повністю продезінфікують, а усі розхідні матеріали спалять. Усі евакуйовані та персонал літака відправляться на двотижневий карантин.

Що стосується лікарні – вона буде під постійною охороною, а в самому приміщенні будуть застосовані всі необхідні заходи інфекційної безпеки: захисні костюми, спалення та знезараження відходів.

Евакуйовані зможуть покинути місце карантину через 14 днів, але лише після того, як пройдуть усі необхідні процедури та перевірки.

Міфи та правда про коронавірус / Картинка 24 каналу
Правда та міфи про коронавірус / 24 канал

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Китай Здоров'я Здорове життя
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