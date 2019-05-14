Салат чука: що це і чому його потрібно їсти регулярно

Салат чука – це добра відома прихильникам японської кухні страва з водоростей. В основі салату є дикорослі водорості, які іноді порівнюють з морською капустою – вакаме.⠀

Нутріциолог Світлана Нікітчук переконує, що салат чука – справжнє джерело корисних речовин і властивостей.

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Чим корисний салат чука

Натуральне джерело йоду, необхідного для нормального функціонування щитоподібної залози; Містить вітаміни А, С, Е, В, РР, К; Дієтична та низькокалорійна страва; Містить багато рослинної клітковини, яка сприяє поліпшенню травлення та очищенню організму; Це джерело багатьох мінеральних речовин (заліза, кальцію, калію), необхідних для регулювання метаболізму; Вони насичені протеїнами та амінокислотами, які допомагають наростити та зміцнити м'язову тканину; Фітогормони-лігнани борються з раковими клітинами, уповільнюють і зупиняють їх розвиток, знижують ризик онкологічних захворювань; Потужний антиоксидант, який захищає організм, нейтралізує дію вільних радикалів на клітини; виводить токсини та шлаки, очищає кров; Містить омега-3; Нормалізує роботу травної системи, корисний при деяких захворюваннях шлунково-кишкового тракту; Водорості допомагають зміцнити стінки судин, знижують ризик інфаркту міокарда; Зв'язують і виводять солі важких металів з організму, радіонукліди.

Корисних властивостей у салату чуки багато, але зловживати ним не варто.



Чим корисний салат чука

Кому не рекомендують вживати салат чука

при захворюваннях щитоподібної залози,

людям з підвищеним вмістом йоду в організмі.

При надмірному вживанні може викликати застій води.

Як вибрати салат чука

Але головне вибирати якісний продукт і купувати тільки у перевіреного виробника. Тому потрібно звертати увагу на:

1. Забарвлення – водорості повинна бути природного золотисто-салатового або малахітового кольору

2. Смак салату – нейтральний, більш соковитий, ніж у морської капусти, без вираженого запаху йоду

3. Структура – ніжна і м'яка

4. Без шматків льоду у коробці – це означає, що продукт заморожували та розморожували кілька разів.

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