Салат чука: що це і чому його потрібно їсти регулярно
Салат чука – це добра відома прихильникам японської кухні страва з водоростей. В основі салату є дикорослі водорості, які іноді порівнюють з морською капустою – вакаме.⠀
Нутріциолог Світлана Нікітчук переконує, що салат чука – справжнє джерело корисних речовин і властивостей.
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Чим корисний салат чука
- Натуральне джерело йоду, необхідного для нормального функціонування щитоподібної залози;
- Містить вітаміни А, С, Е, В, РР, К;
- Дієтична та низькокалорійна страва;
- Містить багато рослинної клітковини, яка сприяє поліпшенню травлення та очищенню організму;
- Це джерело багатьох мінеральних речовин (заліза, кальцію, калію), необхідних для регулювання метаболізму;
- Вони насичені протеїнами та амінокислотами, які допомагають наростити та зміцнити м'язову тканину;
- Фітогормони-лігнани борються з раковими клітинами, уповільнюють і зупиняють їх розвиток, знижують ризик онкологічних захворювань;
- Потужний антиоксидант, який захищає організм, нейтралізує дію вільних радикалів на клітини; виводить токсини та шлаки, очищає кров;
- Містить омега-3;
- Нормалізує роботу травної системи, корисний при деяких захворюваннях шлунково-кишкового тракту;
- Водорості допомагають зміцнити стінки судин, знижують ризик інфаркту міокарда;
- Зв'язують і виводять солі важких металів з організму, радіонукліди.
Корисних властивостей у салату чуки багато, але зловживати ним не варто.
Чим корисний салат чука
Кому не рекомендують вживати салат чука
- при захворюваннях щитоподібної залози,
- людям з підвищеним вмістом йоду в організмі.
При надмірному вживанні може викликати застій води.
Як вибрати салат чука
Але головне вибирати якісний продукт і купувати тільки у перевіреного виробника. Тому потрібно звертати увагу на:
1. Забарвлення – водорості повинна бути природного золотисто-салатового або малахітового кольору
2. Смак салату – нейтральний, більш соковитий, ніж у морської капусти, без вираженого запаху йоду
3. Структура – ніжна і м'яка
4. Без шматків льоду у коробці – це означає, що продукт заморожували та розморожували кілька разів.
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