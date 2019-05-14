Салат чука: що це і чому його потрібно їсти регулярно

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Салат чука – джерело йоду
Салат чука – джерело йоду / simplyrecipes.com

Салат чука – це добра відома прихильникам японської кухні страва з водоростей. В основі салату є дикорослі водорості, які іноді порівнюють з морською капустою – вакаме.⠀

Нутріциолог Світлана Нікітчук переконує, що салат чука – справжнє джерело корисних речовин і властивостей.

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Чим корисний салат чука

  1. Натуральне джерело йоду, необхідного для нормального функціонування щитоподібної залози;
  2. Містить вітаміни А, С, Е, В, РР, К;
  3. Дієтична та низькокалорійна страва;
  4. Містить багато рослинної клітковини, яка сприяє поліпшенню травлення та очищенню організму;
  5. Це джерело багатьох мінеральних речовин (заліза, кальцію, калію), необхідних для регулювання метаболізму;
  6. Вони насичені протеїнами та амінокислотами, які допомагають наростити та зміцнити м'язову тканину;
  7. Фітогормони-лігнани борються з раковими клітинами, уповільнюють і зупиняють їх розвиток, знижують ризик онкологічних захворювань;
  8. Потужний антиоксидант, який захищає організм, нейтралізує дію вільних радикалів на клітини; виводить токсини та шлаки, очищає кров;
  9. Містить омега-3;
  10. Нормалізує роботу травної системи, корисний при деяких захворюваннях шлунково-кишкового тракту;
  11. Водорості допомагають зміцнити стінки судин, знижують ризик інфаркту міокарда;
  12. Зв'язують і виводять солі важких металів з організму, радіонукліди.

Корисних властивостей у салату чуки багато, але зловживати ним не варто.

Чим корисний салат чука
Чим корисний салат чука

Кому не рекомендують вживати салат чука

  • при захворюваннях щитоподібної залози,
  • людям з підвищеним вмістом йоду в організмі.

При надмірному вживанні може викликати застій води.

Як вибрати салат чука

Але головне вибирати якісний продукт і купувати тільки у перевіреного виробника. Тому потрібно звертати увагу на:

1. Забарвлення – водорості повинна бути природного золотисто-салатового або малахітового кольору

2. Смак салату – нейтральний, більш соковитий, ніж у морської капусти, без вираженого запаху йоду

3. Структура – ніжна і м'яка

4. Без шматків льоду у коробці – це означає, що продукт заморожували та розморожували кілька разів.

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Теги: Здоров'я Здорове харчування Новини Здоров'я Профілактика захворювань
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