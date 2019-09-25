Сальмонельоз: все, що треба знати про небезпечну інфекцію

Щороку внаслідок харчових отруєнь на кишкові інфекції хворіє кожна десята людина на планеті. За даними всесвітньої організації здоров'я, 33 мільйони потерпілих помирають. Сальмонельоз – одна з найпоширеніших таких інфекцій.

Історія хвороби

Бактерію Сальмонела назвали на честь американського ветеринарного хірурга XIX століття Деніела Елмера Сальмона.

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Він зі своїм колегою Теобальдом Смітом ще 1885 року виділив з трупів свиней збудник, який науковці спершу вважали джерелом чуми свиней. Згодом виявилося, що через вживання зараженого м'яса можуть страждати і люди.

Сальмонельоз – що це? Це кишкова інфекція, яка може призвести до інтоксикації, повного зневоднення організму або ж навіть до смерті.

Бактерія прекрасно почуває себе в людському організмі. Потрапляючи до нього, ця паличкоподібна "крихітка" спершу не подає жодних ознак.

Наталія Тімко, головна епідеміологиня Львівщини Інкубаційний період — це період від моменту потрапляння збудника до появи перших клінічних ознак може становити від декількох годин до п'яти, шести і навіть інколи семи діб.

Де можна заразитись

Сальмонельоз — це інфекція, яку людина зазвичай підхоплює від тварини. Бактерія швидко розмножується в організмах:

• великої рогатої худоби птиці;

• риби;

• бджіл.

Тож в зоні ризику – м'ясо, а також продукти тваринництва: яйця, сир, молоко. Сальмонела може водитися навіть у воді чи в овочах і фруктах. Як і усі бактерії, до Сальмонела поводиться вкрай підступно. Її не відчуваєш ані на смак, ані на запах. Доки тепло згадуєш вчорашнє свято, сальмонела вже паразитує в організмі.

Олег Когут, заступник директора Лабораторного центру МОЗ Львівщини "Захворювання на сальмонельоз може давати важкі наслідки. Іде зневоднення організму, порушується функція різноманітних органів. В першу чергу, серцево-судинної системи. Порушується діяльність печінки, само собою, що шлунково-кишкового тракту, бо воно зразу проявляється цими симптомами, і це захворювання небезпечне, бо може давати і летальні наслідки"

Сальмонельоз – немов російська рулетка. Коли бактерія потрапляє в людський організм, все залежить від імунітету. Менше постраждають ті, хто під час застілля вживав алкоголь, так організм "дезінфікується". Найнижчий ризик підхопити цю недугу є у людей, які хворіють на гіперацидний гастрит.

Гіперацидний гастрит – що це? Це захворювання, через яке в шлунку підвищена кислотність. А бактерія банально гине в кислоті.

Втім, у зоні ризику опиняються вегетаріанці. М'яса вони не їдять, але через споживання лише рослинних продуктів рівень кислот у їхніх шлунках трохи падає. Тому створюється сприятливе середовище для сальмонели.

Кевін Харгін, лікар "І маленькі діти, старші люди й ті, в кого імунітет не працює належним чином, мають вищий ризик серйозних захворювань, викликаних сальмонельозом"

Як боротися з цією небезпечною інфекцією

Все дуже просто. Насамперед від сальмонельозу, як і від сотні інших недуг, рятує гігієна. Зізнаємося один одному – під час важкого робочого дня інколи банально забуваємо помити руки. Лікарі ж наголошують, коли ми забуваємо, у виграші залишається лише сальмонела. Немиті руки, якими ми вітаємося з іншими – чудове середовище для неї. І для кочівництва до рук інших людей.

"Це банально треба дотримуватися простих правил гігієни. Мити руки після туалету, мити руки перед вживанням їжі. Мити руки під час приготування їжі. Мати окремо ніж для розробки туш тваринячих, тобто м’яса, і для овочів. Окремо мати дошку для розробки м'яса, риби, овочів. Тобто це загальновідомі факти", – зазначив лікар-інфекціоніст Львівської обласної клінічної лікарні Андрій Орфін.

Сальмонелу в стравах можна вбити. Як? Завдяки термічній обробці. Тобто влітку бажано вживати смажену, варену або ж печену їжу. Особливо це стосується м'яса та яєць: їх варто нагрівати до температури щонайменше 75 градусів за Цельсієм.

Олег Когут, заступник директора Лабораторного центру МОЗ Львівщини "Забудьте про швидкопсувні на цей період продукти, тобто варені ковбаси. Або, якщо хочете, то зразу їх реалізуйте. Не готуйте ніяких зельців, холодців, бо дуже швидко псуються такі речі"

Однозначно, що в літній період треба старатися страви вживати тільки після термічної обробки.

Забудьте про швидкопсувні на цей період продукти, тобто варені ковбаси. Або, якщо хочете, то зразу їх реалізуйте. Не готуйте ніяких зельців, холодців, бо дуже швидко псуються такі речі.