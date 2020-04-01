Чому важлива самоізоляція, якщо є підозра на коронавірус та як це правильно зробити

Коронавірус Covid-19 є найактуальнішою проблемою, з якою сьогодні зіткнувся світ. Вакцини від захворювання не існує! Поки найкращі вчені у світі працюють над цим, люди можуть призупинити поширення вірусу на інших осіб, а саме самоізолюватися.

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У соціальних мережах поширюються численні меми зі словами "Вперше в історії ти можеш врятувати людство, роблячи нічого і лежачи навпроти телевізору. Твоє завдання – не облажатися!" Чи це справді так – читайте далі.

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Кількість хворих та летальних випадків збільшується з кожним днем. 9 січня сталася померла перша людина від коронавірусу. За 3,5 місяці зафіксовано понад 15 тисяч смертей. Для самостійного відстежування, ви можете перевірити BNO.



На щастя, з позитивних новин є те, що у світі одужало вже понад 100 тисяч людей. Наразі достеменно невідомо, які будуть негативні наслідки після лікування від коронавірусу. Також медики ще не в змозі відповісти, чи виробляється імунітет після того "як перехворів".

Чому важливо країнам вводити обмеження?

Представники Імперського коледжу Лондона розмістили статистику, скільки жителів може втратити Велика Британія, якщо нічого не буде робити. Тоді своїм життям ризикуватимуть півмільйона людей.

У випадку ізоляції літніх осіб, які потрапляють у групу ризику, від коронавірусу можуть померти 250 тисяч людей. Кількість смертей зменшитися до 20 тисяч, якщо закрити школи, університети, заклади харчування тощо.



Без самоізоляції вірус може швидко поширюватися на людей, особливо в публічних місцях / Фото: Getty Images

У матеріалі Здоров'я 24 ми відповімо на найпоширеніші запитання:

1. Що таке самоізоляція, обсервація та карантин – у чому різниця?

2. Чи може самоізоляція захистити від коронавірусу?

3. Як підготуватися: що треба мати вдома, які продукти та ліки.

4. В яких країнах методи радикальніші?

Самоізоляція і обсервація: яка різниця

За нинішньої відсутності вакцин та ефективного лікування коронавірусу існує кілька заходів громадського здоров’я, які можуть вжити, щоб допомогти уповільнити розповсюдження Covid-19.

Обсервація – це один зі шляхів виходу з карантину. Колишня міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька пояснювала обсервацію так, що це відбувається тоді, коли здорових людей відправляють в умови ізоляції для постійного медичного спостереження, щоб виключити поширення вірусу.

А карантин – це спеціальні обмежувальні заходи, які застосовують для запобігання поширенню небезпечних інфекційних хвороб.

Карантині заходи можуть поширюватись як на цілу країну так і на окремі території, будівлі, товари, людей та тварин. Також карантин може мати різний ступінь жорсткості. Від повного закриття кордонів, заборони пересування й перебування на вулиці, до слабших – обмеження на зібрання людей, закриття розважальних центрів, ресторанів, кафе, тощо.

Як повідомляє МОЗ, самоізоляція передусім означає, що ви впродовж щонайменше 14 днів уникаєте будь-яких контактів з іншими людьми, щоб зменшити ризик зараження. Неприпустимі контакти віч-на-віч ближче ніж 1,5 метри та довше 15 хвилин. Єдиний виняток – звернення по медичну допомогу.

Коли потрібно самоізолюватися

якщо у вас є симптоми, які характерні для Covid-19: висока температура, кашель, нежить, біль у горлі,

перш ніж ви пройдете тест на визначення чи у вас є вірус,

поки ви чекаєте результатів тесту,

якщо ви повернулися з-за кордону, особливо з країн з великою кількістю випадків,

якщо ви отримали позитивний результат тесту і не потребуєте госпіталізації.

Наша інфографіка ілюструє карантині заходи, які наразі впровадили в нашій державі та показує різницю між самоізоляцією, тому що багато людей плутають ці поняття.

Самоізоляція чи карантин: різниця / Інфографіка 24 каналу

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Чи може самоізоляція захистити від коронавірусу

В іншому досліджені Імперського коледжу Лондона змоделювали два сценарії, які будуть в результаті масової самоізоляції людей та інших обмежень, які введе держава.

Так, самоізоляція може уповільнити поширення інфекції, але не повністю перерве її розповсюдження. На думку вчених, у такий спосіб зможуть захиститися люди, які мають високий ризик зараження.

У другому сценарії більш інтенсивні заходи можуть перервати передачу та зменшити кількість зараження до низького рівня. Однак, як тільки ці заходи будуть ослаблені, прогнозується, що кількість випадків зросте.

У підсумку, самоізоляція і свідоме ставлення до ситуації зможуть зменшити кількість летальних випадків до того часу, поки вчені й медики не винайдуть ефективну і безпечну вакцину проти коронавірусу.



Самоізоляція може зменшити кількість зараження коронавірусом / Фото: Getty Images

Як підготуватися до самоізоляції (поради МОЗ)

Від Здоров'я 24: стосовно потрібних ліків вдома – обов'язково проконсультуйтеся з вашим сімейним лікарем! Деякі дослідження (які потребують підтвердження) показали, що нестероїдні протизапальні препарати, такі як ібупрофен, завдають шкоди під час лікування коронавірусу. Відтак деякі лікарі для зниження температури більше рекомендують ацетамінофен (Парацетамол).

Продумайте, що вам знадобиться впродовж 14 днів, щоб вам не треба було виходити з дому. По можливості попросіть друзів або родичів забезпечити ваше житло необхідними речами.

При потребі користуйтеся службами доставки з онлайн-оплатою продуктів, ліків, якщо маєте хронічні захворювання, тощо. Доставку просіть залишати за дверима.

Попередьте друзів і родичів, що ви тимчасово не зможете приймати відвідувачів і гостей. Виберіть контактну особу, до якої ви в разі потреби звернетесь по допомогу.

Попередьте свого сімейного лікаря/лікарку про режим самоізоляції й підтримуйте зв'язок із ним або з нею.

Домовтеся з роботодавцем про віддалений режим роботи.

Самоізоляція: що робити, якщо ви живете не самі

Ізолюйтеся в окремій кімнаті, часто провітрюйте її, регулярно робіть вологе прибирання.

Якщо можливо, використовуйте окрему ванну кімнату та/або туалет, готуйте їжу та їжте окремо. Якщо ні – застосовуйте максимальну дезінфекцію і запобіжні заходи.

Уникайте контакту з іншими людьми. Коли це неможливо, одягайте медичну маску та викидайте її після використання чи забруднення.

Суворо дотримуйтесь правил особистої гігієни, часто мийте руки з милом.

Залишити дім можна лише для надання медичної допомоги й з дозволу лікарів. Для транспортування людей, які мають симптоми Covid-2019 використовують спеціально обладнані карети швидкої допомоги.



Регулярно дезінфікуйте руки / Фото: Unsplash

Самоізоляція: правила споживання їжі

Як рекомендує ексголова МОЗ Уляна Супрун, їсти людина на самоізоляції має у своїй кімнаті. Залишайте їжу біля дверей, а потім забирайте брудний посуд, аби людина не виходила зі своєї кімнати.

Якщо є посудомийна машина, використовуйте її для миття посуду. Після контакту з посудом треба ретельно помити руки.

Якщо у вас немає посудомийної машини, посуд треба ретельно помити гарячою водою з мийним засобом і добре висушити.

На цей період також можна відокремити посуд, яким буде користуватися людина на самоізоляції.

В жодному разі не можна обмінюватися їжею чи напоями, пити зі спільних чашок, з якими контактувала людина на самоізоляції. Всі залишки їжі варто викидати.

Як користуватися туалетом чи ванною кімнатою під час самоізоляції

Опісля кожного користування варто дезінфікувати поверхні, з якими контактувала людина на самоізоляції.

За змоги розробіть графік, за яким буде мінімізовано контакт з іншими людьми. Наприклад, є сенс користуватися ванною кімнатою ввечері вже після того, як нею скористалися інші.

Під час самоізоляції слід використовувати окремий туалетний папір, рушники для рук, зубну пасту та інші приладдя для гігієни.

Прання речей людини, яка є на самоізоляції

Людині на самоізоляції варто збирати свої речі для прання в окремий пакет. Натомість особа, яка буде займатися праннями, має бути в гумових рукавичках.

Білизну потрібно не струшувати і уникати прямого контакту з речами.

Прати звичайним порошком при найвищій можливій температурі для матеріалу.

Після завантаження пральної машини очистити та продезінфікувати усі поверхні навколо пральної машини.

Якщо ви в рукавичках, помийте їх водою і милом або обробіть антисептиком перед тим, як знімати.

Випрані речі треба гарно висушити, опісля попрасувати за найвищої температури.

В яких країнах методи карантину та самоізоляції радикальніші?

Чимало країн ввели не лише карантин у містах, а й штрафи за порушення правил самоізоляції.

У Китаї за відмову від самоізоляції буде притягнуто до кримінальної відповідальності аж до смертної кари.

У Південній Кореї відмова від самоізоляції буде коштувати 8 тисяч доларів. У США – 10 тисяч доларів або 9 місяців в'язниці.

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Якщо у Чехії жителі відмовляться від самоізоляції – мусять з кишені дістати 100 тисяч євро, у Словаччині – 1659 євро також за відмову, а в Канаді – 1 мільйон доларів і 3 роки в'язниці за поширення коронавірусу.

В Австралії перший штраф за відмову від самоізоляції – 20 тисяч доларів, повторний – 100 тисяч доларів. У Великій Британії можна отримати штраф на 1000 євро за відмову від карантину або проходження тесту. В Австрії відмова коштуватиме 2180 євро.

В Італії за порушення правил самоізоляції доведеться сплатити 206 євро або 3 місяці в'язниці.



Чимало країн запровадили штрафи за недотримання умов самоізоляції / Фото: Getty Images

Яка ситуація в Україні?

В Україні продовжили карантин до 24 квітня. Напередодні Верховна Рада 17 березня прийняла закон про протидію поширенню коронавірусу. Тобто у всіх містах мають бути закритими розважальні заклади, установи, школи та дитячі сади. Працювати можуть тільки продуктові магазини, аптеки, АЗС, ритуальні служби, пошти та банки.

Крім того, припинено залізничне, авіа та автобусне сполучення, а в містах дозволено пересуватися транспортом по 10 осіб і з обов'язковим носінням захисних масок.

За порушення правил і норм карантину карається штрафом від 17 до 51 000 гривень. Якщо такі дії призвели або могли призвести до поширення хвороби – арешт на 6 місяців або обмеження, або позбавлення волі на 3 роки. Якщо порушення правил самоізоляції спричинило смерть або інші тяжкі наслідки – порушнику передбачено від 5 до 8 років ув'язнення.

Проєкт створено за підтримки МХП.

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