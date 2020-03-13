Як правильно йти на самоізоляцію: інструкція

Через високі ризики зараження коронавірусу, в Україні ввели карантин, це передбачає низку заходів, які повинні захистити населення від хвороби. Одним із методів карантину є самоізоляція. Як зрозуміти, що вона вам потрібна, як її правильно проводити та що робити, якщо вам треба ізолюватися, але ви живете не самі в квартирі.

Здоров'я 24 настійливо рекомендує самоізоляцію у випадку наявності будь-яких симптомів інфекційного захворювання.

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Що передбачає самоізоляція

Самоізоляція – це утримання від контакту з інфікованими для того, щоб зменшити ризики поширення хвороби. Самоізоляція передбачає уникнення тісних контактів з іншими людьми – слід перебувати поряд не менше, ніж за 2 метри, та не більше 15 хвилин.

Для кого потрібна самоізоляція

якщо ви чекаєте результатів тесту на коронавірус Сovid-19;

якщо ви близько контактували з людьми, які захворіли на Covid-19;

якщо ви нещодавно повернулися із провінції Хубей Китайської Народної Республіки, Ірану, Північної Кореї, з Італії або з інших країн, де зафіксували багато випадків захворювань на Covid-19 – навіть якщо у вас відсутні симптоми.

Людям під час ізоляції потрібні: окремий посуд і рушники, маска, часте вологе прибирання та окреме приміщення, яке добре провітрюється, дезінфікуючі засоби та відпочинок.



Слід мати певні запаси необхідними продуктами вдома/Фото:Unsplash

Самоізоляція, якщо ви живете самі

Якщо ви живете самі, то подбайте про те, що в разі, якщо з вами щось трапиться, про це хтось знатиме. Відтак, слід тримати зв'язок із кимось, хто має ключ від вашої квартири й зможе прийти до вас. Заплануйте все наперед і подумайте про резерв їжі, води.

Бігти та скуповувати все в магазині не треба, але мати певний запас продуктів вдома таки варто. Якщо ви будете на домашньому лікуванні, то продукти вам можуть залишати й під дверима знайомі чи родичі.

Як самоізолюватися, якщо ви живете не самі

Якщо ж ви проживаєте не самі, а з сім'єю чи сусідами, треба ізолюватися в окремій кімнаті, яка добре провітрюється. Якщо є така можливість, користуйтесь окремою ванною та туалетом, а також готуйте їжу та харчуйтесь окремо.

Слідкуйте за гігієною: регулярно мийте руки з милом, проводьте вологе прибирання, якщо у вас симптоми застуди – використовуйте одноразові серветки та хустинки.

Якщо необхідно контактувати з людьми, обов'язково одягайте медичну маску, не забувайте її змінювати. Якщо у вас є домашні улюбленці, слід теж мінімізувати з ними контакт.



Від тварин теж доведеться ізолюватися, адже вони можуть переносити вірус/Фото:Unsplash

Як довго треба бути на самоізоляції

Самоізоляція повинна тривати не менше, ніж 14 днів від тоді, як виникла причина ізоляції, тобто подорож, контакт з хворими).

Як бути з харчами та необхідними речами

Слід зменшити кількість походів у магазини. Просіть друзів чи родичів, щоб вони доставляли вам необхідні речі та продукти. Покупки можна залишити біля вихідних дверей. Користуйтеся послугами кур'єрів з дистанційною оплатою.

Коли слід говорити про госпіталізацію

Якщо під час самоізоляції у вас з'явилися симптоми, а саме кашель, утруднене дихання, гарячка, діарея – терміново зверніться до лікаря, повідомте свою історію подорожей та контакти з людьми.

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