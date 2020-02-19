Санаторій на Тернопільщині спершу погодився приймати евакуйованих, але через тиск відмовився

Санаторій, який спершу погодився приймати евакуйованих з Китаю, через тиск людей відмовився від того, щоб на його території проводили карантинні заходи.

Директор санаторію "Медобори" на Тернопільщині Василь Мартинюк повідомив, що через тиск людей відмовився приймати на карантин евакуйованих з Китаю, пишуть місцеві ЗМІ.

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За його словами, у нього вже були досягнуті домовленості щодо розміщення евакуйованих з Китаю українців з керівництвом держави.

Спочатку був дзвінок з Києва, щоб розмістити людей. Я сказав, що у нас є місця. В суботу подзвонили, що приїдуть подивитися на умови. Приїхали представники МОЗ, правоохоронних органів, ДСНС. Я показав заклад, розповів про плюси й мінуси. Керувався тим, що це ж наші громадяни, я ж не можу вигнати. В неділю мені зателефонували, що в понеділок приймуть рішення. Була зустріч з прем’єр-міністром, з яким обговорили питання розміщення людей на нашій локації,

– розповів Мартинюк.

Втім, під час попередніх домовленостей Мартинюк заявив про необхідність врахування думки колективу та громади.

Лікар “Я розумію, що сталася біда і треба це питання вирішити. Коли сказали, що наш заклад ніби підходить, я відповів, що готовий допомогти. Але є ще колектив. Я апріорі знав, що люди прості, з села, вони побояться прибирати в номерах, обслуговувати. І також обумовив, що має бути рішення громади, яка не заперечує. А технічні питання вже можна вирішувати”.

Після повернення зі столиці до Тернополя він зрозумів, що люди не сприймають приїзду евакуйованих українців в санаторій "Медобори". Мартинюк каже, що колектив заявив, що у разі приїзду евакуйованої групи, вони не вийдуть на роботу та додав, що він готовий допомагати державі, але не може йти проти громади.

На 100% ми не прийматимемо українців з Китаю у зв’язку з загрозою,

– заявив Мартинюк.

Примітно, що жодних письмових зобов'язань перед керівництвом держави у Мартинюка немає, бо жодних документів він не підписував і кошти на рахунок закладу не перераховували.

Що відомо про евакуацію українців з Уханя

Літак з евакуйованими українцями та громадянами інших країн прибуде 20 лютого о 08:00. Очільниця МОЗ Зоряна Скалецька закликала ЗМІ не поширювати неперевірену інформацію та не сіяти паніку. Вона наголосила, що МОЗ приготувало 4 місця для евакуації людей з Уханя.

Перед посадкою у пасажирів виміряють температуру. Якщо ж вона буде більшою, ніж 37,2 – людина не полетить додому, а відправиться до місцевої лікарні. Після висадки літак повністю продезінфікують, а розхідні матеріали спалять. Евакуйовані та персонал літака зможуть покинути місце карантину через 14 днів. Але лише після того, як пройдуть усі необхідні процедури та перевірки.

Напередодні Зеленський пообіцяв особисто привезти евакуйованих додому до тих, хто налаштовує людей на протести та поширює фейкові новини. "Я обов'язково привезу наших громадян в Кончу-Заспу в їх особняки", – наголосив він.



Міфи та правда про коронавірус/ Інфографіка 24 каналу

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