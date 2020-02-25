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Санітарка мало не зварила у ванні хвору з інвалідністю

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Санітарка намагалась приховати злочин / www.termedia.pl

На Вінничині санітари Ладижинського інтернату залишили у гарячій ванні пацієнтку із важкою формою ДЦП. 42-річна постраждала отримала 35% опіків тіла.

Персонал намагався приховати інцидент, але наступного дня хвору доправили до опікового відділення, повідомляє ТСН.

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Санітарка мила 42-річну підопічну Ладижинського інтернату в ванній. Їй здалось, що вода прохолодна, тому вирішила відпустити кран із гарячою водою. Температура у бойлері сягала майже 90 градусів.

Окріп ошпарив жінку відразу, але вона майже не говорить, тому на допомогу покликати не могла. Про те, що сталось доглядальниця, нікому не сказала, а опіки помітила інша зміна, яка й викликала швидку та поліцію.

Потерпілу госпіталізували до опікового відділення. За даними медиків, 42-річна пацієнтка отримала 35% опіків тіла. Для людей із тяжкою формою ДЦП, травми окропом – це важкі травми, тому стан жінки наразі критичний.

 
ДЦП – що це?
ДЦП (або дитячий церебральний параліч) у дорослих – це патологія, яка супроводжується руховими порушеннями. Також у пацієнтів спостерігають збої в психологічній і психоемоційної сфері.
 
Якщо захворювання пошкоджує структури, що відповідають за розум, то у людини спостерігається розумова відсталість, психічні відхилення, а неправильне скорочення м’язів призводить до погіршення мови.
 
Якщо вік пацієнта складає більше 20 років, то у нього діагностується виникнення психологічних порушень: фобій, неврозів, депресивних станів.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження. В інтернаті звинувачують санітарку, яка порушила всі інструкції, коли мила підопічну. Наразі доглядальницю відсторонили від роботи та чекають результатів експертизи.

Санітарка завдала 35% опіків пацієнтці з інвалідністю: дивіться відео

Волонтери, які постійно навідуються у цей заклад, кажуть, що санітарів набирають без жодних обмежень і спеціальної підготовки. Молодший медичний персонал допускають до хворих з ДЦП лише після короткого інструктажу. Санітари, працюючи з тяжкими хворими, отримують мінімальну зарплатню.

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Автор: Анна Запотоцька
Теги: Здоров'я Кримінал Кримінальні новини Вінниця Медицина
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