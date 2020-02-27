Саудівська Аравія тимчасово призупинила в’їзд в країну паломникам до Мекки і відвідувачам мечеті Пророка в Медині з метою запобігти поширенню коронавірусу Covid-2019.

Про це інформує The National.

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"Саудівська Аравія у четвер запровадила тимчасову заборону на візити до релігійних місць в країні на тлі занепокоєння щодо поширення коронавірусу у регіоні та безпеки паломників", – йдеться у повідомленні.

Крім того, 27 лютого Саудівська Аравія призупинила в’їзд людям з туристичними візами з країн, де зафіксовано випадки зараження коронавірусу.

Наразі в Саудівській Аравії немає підтверджених випадків коронавірусу, однак в сусідньому Ірані зафіксовано 19 летальних випадків.



Саудівська Аравія тимчасово заборонила паломництво через коронавірус / Getty Images

Коронавірус Covid-19: що треба знати

З грудня 2019 року коронавірусом у світі заразилися 82 тисячі 167 людей , більшість із них – у Китаї.

, більшість із них – у Китаї. Померли від хвороби 2772 людини, одужали – понад 30 тисяч людей.

Протягом кількох минулих днів вірус почав різко поширився у Європі, особливо в Італії.

Станом на 27 лютого в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу Covid-19.

Евакуйовані з Уханя українці та іноземці відбувають обсервацію сьомий день.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу