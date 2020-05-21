На сайтах знайомств почали повідомляти про наявність антитіл до коронавірусу

Багато одинаків почали викладати у своєму профілі на сайтах знайомств результати тесту, який показує, що у них є антитіла до коронавірусу.

За їхніми словами, це допомагає завести нові знайомства, стандартного опису про себе вже не достатньо, пише New York Post.

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Новий тренд підтверджує Морін Тара Нельсон – власниця агентства знайомств з Лонг-Айленда.

Уже близько двох тижнів клієнти запитують мене, чи є антитіла у тих людей, яких я їм підібрала,

– розповіла вона.

Додатки для знайомств готуються до нових запитів користувачів. Наприклад, популярний в США сервіс S'More збирається додати функцію для показу даних про антитіла.

Фахівці очікують, що дуже скоро люди, які вже перехворіли на COVID-19, стануть найбажанішими партнерами.

Уже з'явилися люди, які спеціально говорять, що у них є антитіла, щоб продовжити спілкування і не злякати потенційного партнера.

Чому люди з антитілами мають перевагу

Нещодавно науковці з'ясували, що люди, які хворіли на коронавірус мають імунітет до захворювання. Але наразі невідомо наскільки він стійкий.

А повторне зараження, які помічали деякі лікарі, за словами ВООЗ є наслідком виділення мертвих часток вірусу з легенів, що є частиною процесу одужання.