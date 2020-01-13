СБУ викрила масштабне виробництво підробних ліків

Працівники Служби безпеки України викрили підпільне виробництво фальсифікованих лікарських засобів на Харківщині. Підробні препарати збувалися знайомими фармацевтами шахраїв та аптечними мережами у Києві, Львові, Одесі та в інших містах і їхніх областях.

Про це повідомляється на сайті Служби безпеки України. Наразі всі фальсифіковані медикаменти були вилучені з роздрібних мереж.

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Вартість однієї упаковки підробленого препарату становила від 10 тисяч гривень. За попередніми оцінками щомісяця шахраї продавали підробні ліки на сотні тисяч гривень.

Ділки (зловмисники) налагодили підпільне виробництво фальсифікованих препаратів, які використовуються при лікуванні захворювань, пов’язаних з порушенням функцій центральної нервової системи. Для виготовлення підробок вони обладнали один з поверхів приватного домоволодіння на території Харківської області,

– йдеться у джерелі.

В СБУ зазначили, що співробітники вилучили ампули та упакування для фасування ліків, готові фальсифіковані, незареєстровані, зокрема нарковмісні препарати.



СБУ викрило масштабне виробництво підробних ліків / Пресслужба СБУ