24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

СБУ викрила масштабне виробництво підробних ліків

390 Читать новость на русском
СБУ викрило масштабне виробництво підробних ліків / Unsplash

Працівники Служби безпеки України викрили підпільне виробництво фальсифікованих лікарських засобів на Харківщині. Підробні препарати збувалися знайомими фармацевтами шахраїв та аптечними мережами у Києві, Львові, Одесі та в інших містах і їхніх областях.

Про це повідомляється на сайті Служби безпеки України. Наразі всі фальсифіковані медикаменти були вилучені з роздрібних мереж.

Читайте також: З щурами і без важливих ліків: з'явилися шокуючі фото життя засуджених у львівському СІЗО

Вартість однієї упаковки підробленого препарату становила від 10 тисяч гривень. За попередніми оцінками щомісяця шахраї продавали підробні ліки на сотні тисяч гривень. 

Ділки (зловмисники) налагодили підпільне виробництво фальсифікованих препаратів, які використовуються при лікуванні захворювань, пов’язаних з порушенням функцій центральної нервової системи. Для виготовлення підробок вони обладнали один з поверхів приватного домоволодіння на території Харківської області,
– йдеться у джерелі.

В СБУ зазначили, що співробітники вилучили ампули та упакування для фасування ліків, готові фальсифіковані, незареєстровані, зокрема нарковмісні препарати.

СБУ викрило масштабне виробництво підробних ліків
СБУ викрило масштабне виробництво підробних ліків / Пресслужба СБУ

Красиві привітання на Старий Новий рік у прозі та віршах
сьогодні
31717
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини України Новини Здоров'я Здоров'я СБУ Медицина Скандал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
11 січня 11:41 Всесвітній день "дякую": чому важливо дякувати собі та іншим
Анастасія Кушпіт 2264
10 січня 11:42 Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти
Оксана Вербіцька 13287
9 січня 12:40 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк 29780
31 грудня 2019 22:43 Як пити, щоб не було похмілля
Олександр Бевза 6718
30 грудня 2019 21:01 Найважливіші відкриття в медицині у 2019 році
Анастасія Лукашевська 6500
Новини
Більше новин
Залиште відгук