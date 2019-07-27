Себорейний дерматит – найчастіша причина лупи: причини, симптоми та лікування

Себорейний дерматит (СД) – це хронічне рецидивуюче запальне захворювання шкіри. У немовлят він проявляється у формі молочних кірочок і / або висипань на шкірі, у дорослих трохи інакше.

Себорейний дерматит (СД) частіше виникає у підлітків і молодих людей (20-30 років), при цьому частіше у чоловіків. Тяжкість захворювання може варіюватися досить суттєво, від незначної лупи на голові, до поширених висипань на тілі, розповіла дерматолог Анна Трушина.

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Чому виникає себорейний дерматит?

Попри свою назву (лат. Sebum (сало) і грец. Ρεω (текти)), СД – це не хвороба сальних залоз її розвиток не обов'язково пов'язаний з підвищеною продукцією шкірного сала.

Причина появи СД точно не відома. Однак, сальні залози відіграють важливу роль, створюючи ідеально сприятливе середовище для розвитку грибка роду Malassezia, який, можливо, робить істотний вплив на перебіг хвороби.

Як саме це відбувається ще потрібно з'ясувати: ймовірно, це відбувається через запальний вплив продуктів життєдіяльності грибків на шкіру й імунну відповідь людини на наявність грибка. Розвитку себорейного дерматиту також сприяє стрес, наявність супутніх шкірних хвороб (псоріаз), імунодефіцит, алкоголізм, захворювання нервової системи (наприклад, хвороба Паркінсона), прийом деяких ліків.



Найчастіше себорейний дерматит проявляється на шкірі голови

Симптоми себорейного дерматиту

Класично СД проявляється на шкірі з великим вмістом сальних залоз (волосиста частина голови, внутрішня поверхня вушної раковини, т-зона на обличчі, верхня частина тулуба, складки шкіри) добре окреслені червоні або лососеві плями і бляшок з жирними жовтими лусочками.

Суб'єктивно пацієнт може відчувати помірний свербіж. Легкі форми себорейного дерматиту волосистої частини голови можуть з'являтися лише наявністю лупи без видимих ​​змін на самій шкірі голови.

Діагноз клінічний, тобто встановлюється на підставі огляду, додаткові аналізи в у випадку не потрібні.

Лікування себорейного дерматиту

Медикаментозне лікування полягає в застосуванні протигрибкових і протизапальних препаратів, їх вид, термін застосування і схему визначить тільки лікар.

Себорейний дерматит – це не прояв алергії, не прояв захворювань шлунково-кишкового тракту, не гормональний дисбаланс і не шлаки. Тому, якщо лікар починає вам про це розповідати – краще знайдіть іншого спеціаліста.

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