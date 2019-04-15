Секрет довголіття: вчені пояснили, що потрібно робити

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Секрет довголіття: вчені пояснили, що потрібно робити
Секрет довголіття: вчені пояснили, що потрібно робити / Фото з вільних джерел

Вчені з Бразилії дійшли до висновку, що тривалість життя може бути пов’язана з м’язовою силою.

У дослідженні взяли участь 3878 чоловік у віці від 41 до 85 років, які не займаються атлетикою професійно, йдеться на сайті Європейського товариства кардіологів EuroPrevent-2019.

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Вони протягом шести років проходили тест на максимальну м'язову силу з використанням вправи "тяга до підборіддя".

Максимальну м’язову силу вчені визначали як найбільше значення після двох бо трьох спроб збільшення навантаження. Це значення також оцінювалося щодо маси тіла.

За 6,5 років спостереження померло 247 чоловіків та 75 жінок.

Вправа
 Вправа "тяга до підборіддя"

Вчені з’ясували, що учасники з м’язовою силою вище середнього мають схильність до більш тривалого життя.

Для досягнення оптимальних результатів потрібно вийти за рамки типових силових тренувань та додати швидкість.

Висновок вчених: силові тренування збільшують м’язову силу, а це збільшує тривалість життя.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Довголіття
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