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Секретар РНБО порадив їсти цибулю і часник проти коронавірусу: пояснюємо, чому це маячня

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Часник та цибуля не допомагають проти коронавірусу / Unsplash

Скоріш за все, ці слова секретар РНБО України Олексій Данілов сказав жартома. Але для людей, які вірять в чудодійну силу часнику і цибулі, ми вирішили все детально пояснити.

Про це він сказав в ефірі програми "Право на владу".

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Секретар РНБО України Олексій Данілов
“Я вам хочу сказати: найкращі ліки проти коронавірусу – цибуля, сало і часник”.

Ці слова викликали сміх в залі та жваве обговорення. Після цього ведуча Наталія Мосейчук поставила жартівливе питання: скільки можна пити горілки. На що Данілов відповів, що "горілка – це не ліки".

Пізніше секретар РНБО сказав, що того вечора було забагато серйозних розмов і він хотів розрядити ситуацію. 

Чому часник не захищає від застуди, грипу та інших вірусів? 

У противірусних і протимікробних властивостей часнику та цибулі довго ніхто не сумнівався, поки дослідники не вирішили це перевірити в великому рандомізованому досліджені. Виявилося, що часник та цибуля при застуді працює не краще за плацебо – тобто ніяк не впливає на симптоми й тривалість хвороби.

Часник та цибуля не тільки не лікують, але й можуть зашкодити
Часник та цибуля не тільки не лікують, але й можуть зашкодити / unsplash.com

Але крім неефективності, вони можуть нести й шкоду. Надмірне вживання часнику (як і цибулі) може призвести до проблем зі шлунком. До того ж вини мають сильний запах, який не подобається більшості, тому можуть виникнути й комунікативні проблеми. 

Також в людей, які їдять багато часнику й цибулі, з часом змінюється запах тіла – він стає різким та неприємним. 

Існує ще один міф, що пари часнику і цибулі знезаражують повітря і велика кількість цибулі та часнику зроблять організм невразливим до вірусів. Тому їх треба очистити, розрізати та залишити, де тільки можна в приміщені. 

Але це також може мати негативні наслідки. Насичений запах цибулі та часнику провокує кашель і спазм бронхів.

Тому ставтесь до цих овочів, як до спецій, а не до ліків. Корисно і смачно – якщо в міру, не зловживайте, як і з будь-якими іншими продуктами. Харчування може бути корисним тільки, якщо воно різноманітне. 

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Лікування Олексій Данілов Міфи про здоров'я Профілактика захворювань Здорове харчування
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