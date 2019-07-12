Секс батьків пов'язали з ризиком розвитку шизофренії у дітей

У дітей, чиї батьки до їх зачаття перебували в сексуальному контакті більше ніж три роки, ризик розвитку шизофренії виявився менше.

Попередні дослідження показали, що один з факторів, що провокують розвиток хвороби, – прееклампсія. Це найпоширеніше ускладнення вагітності, яке часто виникає через материнську непереносимість антигенів батька, які містяться в спермі.

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Раніше вчені виявили, що при регулярному попаданні сперми батька в піхву матері протягом довгого часу відбувається звикання, і ймовірність прееклампсії знижується. В такому випадку це має вплинути й на ймовірність розвитку шизофренії.

Шизофренія – що це? Це психічне захворювання з тривалим хронічним прогредієнтним перебігом. Воно супроводжується роздвоєнням психічних процесів та змінами особистості, що наростають.

Тепер дослідницька група з Медичного центру Маунт-Синай (Ізраїль) перевірила цю гіпотезу на вибірці з більш ніж 90000 дітей в рамках популяційного дослідження шизофренії в Єрусалимі.



Секс батьків впливає на розвиток шизофренії у дітей

Виявилося, що якщо батьки були одружені менше двох років (тобто приблизно рік практикували незахищений секс), ризик розвитку шизофренії у дитини зростав на 50%, а в шлюбах тривалістю 2-4 роки – тільки на 30%.

Чим тривалішим був шлюб, тим нижче був і ризик розвитку шизофренії – на кожні 5 років шлюбу відбувалося зниження ризику на 14%.

Непоганий аргумент для тих, хто пропонує не поспішати й "пожити для себе".

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