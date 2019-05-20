Секс без фіналу: чому у чоловіка виникають проблеми з еякуляцією

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Чому у чоловіка виникають проблеми з еякуляцією
Чому у чоловіка виникають проблеми з еякуляцією / today.com

Регулярні заняття сексом з точки зору фізіології важливі, як для жінки, так і для чоловіка. При виникненні проблем – погіршується їх життя.

У чоловіків може виникати різні види порушень сім'явипорскування (еякуляції):

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  • передчасна еякуляція;
  • затримка сім'явипорскування;
  • ретроградна еякуляція (коли сперма випорскується з передміхурової залози в сечовий міхур, а не зі статевого члена).

Уролог Максим Бушара розповів, чому у чоловіка настає еякуляція значно пізніше, ніж хотілося б йому.

Для початку потрібно визначитися, є проблема чи ні.

Затримкою еякуляції називають її відсутність більше ніж 30 хвилин при безперервному статевому контакті.

Причини поділяються на фізіологічні або психологічні.

Чому у чоловіка виникає затримка еякуляції

1. Психологічна реакція на зміну партнерки / обставин або стрес.

2. Спроби подовжити статевий контакт з метою задовольнити партнерку.

3. Зниження стимуляції статевих органів чоловіки в певних позах.

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4. Надмірне вживання алкоголю, або деяких лікарських препаратів.

Що необхідно зробити

– Чоловіку потрібно піти до уролога для виключення патології статевої системи.

– Якщо постійно приймаєте ліки, уважно почитайте в інструкції про можливі побічні дії. Ймовірно, проблеми у сексі пов’язані з препаратами.

– Також варто відвідати психолога або психотерапевта для виключення впливу стресів.

– Проаналізуйте та запам’ятайте ті пози, що призводять до максимальної стимуляції статевого члена.

– При відсутності можливості домогтися еякуляції вагінальним сексом лікар радить перейти на оральні ласки або мастурбацію.

– Непоганий ефект роблять загальний масаж, заняття активними видами спорту.

Успіх у розв’язанні цієї проблеми залежить від залучення обох партнерів. Розмовляйте, спілкуйтеся один з одним.

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Теги: Здоров'я Психологія Новини Здоров'я Секс Чоловіче здоров’я
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