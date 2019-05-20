Секс без фіналу: чому у чоловіка виникають проблеми з еякуляцією
Регулярні заняття сексом з точки зору фізіології важливі, як для жінки, так і для чоловіка. При виникненні проблем – погіршується їх життя.
У чоловіків може виникати різні види порушень сім'явипорскування (еякуляції):
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- передчасна еякуляція;
- затримка сім'явипорскування;
- ретроградна еякуляція (коли сперма випорскується з передміхурової залози в сечовий міхур, а не зі статевого члена).
Уролог Максим Бушара розповів, чому у чоловіка настає еякуляція значно пізніше, ніж хотілося б йому.
Для початку потрібно визначитися, є проблема чи ні.
Затримкою еякуляції називають її відсутність більше ніж 30 хвилин при безперервному статевому контакті.
Причини поділяються на фізіологічні або психологічні.
Чому у чоловіка виникає затримка еякуляції
1. Психологічна реакція на зміну партнерки / обставин або стрес.
2. Спроби подовжити статевий контакт з метою задовольнити партнерку.
3. Зниження стимуляції статевих органів чоловіки в певних позах.
4. Надмірне вживання алкоголю, або деяких лікарських препаратів.
Що необхідно зробити
– Чоловіку потрібно піти до уролога для виключення патології статевої системи.
– Якщо постійно приймаєте ліки, уважно почитайте в інструкції про можливі побічні дії. Ймовірно, проблеми у сексі пов’язані з препаратами.
– Також варто відвідати психолога або психотерапевта для виключення впливу стресів.
– Проаналізуйте та запам’ятайте ті пози, що призводять до максимальної стимуляції статевого члена.
– При відсутності можливості домогтися еякуляції вагінальним сексом лікар радить перейти на оральні ласки або мастурбацію.
– Непоганий ефект роблять загальний масаж, заняття активними видами спорту.
Успіх у розв’язанні цієї проблеми залежить від залучення обох партнерів. Розмовляйте, спілкуйтеся один з одним.
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