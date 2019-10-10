Секс без обов'язків: 9 правил для жінок, які варто запам'ятати

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Правила сексу без обов'язків
Правила сексу без обов'язків / Unsplash

Секс без обов'язків – поширений вид статевих відносин, у якому немає нічого поганого. Якщо вам імпонує такий стиль стосунків – обов'язково запам'ятайте основні правила.

Журналістка та сексологиня Марія Арзамасова розповіла основні правила сексу, яких дійсно варто дотримуватись до, після та під час сексу без обов'язків.

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Як займатись сексом без обов'язків

  • Будьте чесною з собою. Пристрасть під час знайомства зовсім не означає, що ви проживете разом довго і щасливо. Адже ви абсолютно нічого не знаєте про цього чоловіка: про погляди на життя, чи вміє він брати відповідальність, чи готовий обговорювати проблеми, який він у побуті і чи здатний любити та підтримувати. Але якщо від його дотиків у вас мурашки по шкірі, зазнайтесь самій собі, що це може бути хороший сексуальний досвід, і не чекайте пропозиції руки та серця на ранок. Якщо все сподобається і ви захочете продовжити спілкування, скажіть прямо: "Мені було добре, я хотіла би познайомитися з тобою ближче. Як тобі ідея зустрітися і поговорити за кавою?"
  • Будьте готові до відмови, адже усі люди різні і не всі готові до стосунків. Хтось переживає важке розставання, дехто боїться відповідальності, а комусь добре наодинці. Відмова у спілкуванні зовсім не означає, що з вами щось не так. А ось вміння приймати відмови, яких по життю буде ще явно багато, збереже вам психічне здоров'я.
  • Користуйся презервативами. Хлопець може бути дуже гарячим, проте чи готові ви виховувати дитину від незнайомця чи лікувати венеричну хворобу? Вмійте оцінювати ризики і завжди користуйтесь презервативи з новими партнерами. Запам'ятайте один вислів на випадок, якщо партнер відмовляється від презерватива: "немає презерватива – немає сексу".


Правила сексу без обов'язків

  • Вмійте говорити про секс. Знайте, чого хочете і вмійте пояснити це партнерові, адже ви залишились наодинці, аби обом було добре. І не забудьте про задоволення партнера, запитайте, що подобається йому.
     
  • Не налягайте на алкоголь. Так, в голові є багато перешкод, які люди люблять прибирати шляхом алкоголю, проте на ранок відчуття сорому доведеться стримувати з подвійною силою. Нехай це буде ваш тверезий вибір, за який не буде соромно. Окрім того, алкоголь занижує больовий поріг, заважає отримати оргазм та приглушує інстинкт самозбереження.
     
  • Вмійте говорити "ні". Аби не уникнути непорозумінь, не соромтесь говорити про те, що вам не подобається. Якщо виникає дискомфорт – говоріть про це. 
     
  • Подумайте про вашу безпеку. Секс на нейтральній території комфортнішій, тому найкращий вибір – зняти номер у готелі. Якщо з цим виникнули проблеми – підстрахуйтесь, запитайте контактні дані вашого партнера і адресу, куди ви прямуєте, після чого відправте всю інформацію "довіреному обличчю". У цьому немає нічого дивного і адекватна людина повинна зрозуміти ваші побоювання. Якщо людина реагує на це агресивно – з нею не варто мати справ взагалі. 
     
  • Оточуйте себе правильними людьми. Якщо вам подобається секс без обов'язків, ви, напевно, вже були звинуваченні і гріхопадінні або у втраченій честі. Спілкуйтеся з людьми, які приймають ваш спосіб життя і вмійте відстоювати свої кордони

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Психологія Секс
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