Секс без обов'язків: 9 правил для жінок, які варто запам'ятати

Секс без обов'язків – поширений вид статевих відносин, у якому немає нічого поганого. Якщо вам імпонує такий стиль стосунків – обов'язково запам'ятайте основні правила.

Журналістка та сексологиня Марія Арзамасова розповіла основні правила сексу, яких дійсно варто дотримуватись до, після та під час сексу без обов'язків.

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Як займатись сексом без обов'язків

Будьте чесною з собою. Пристрасть під час знайомства зовсім не означає, що ви проживете разом довго і щасливо. Адже ви абсолютно нічого не знаєте про цього чоловіка: про погляди на життя, чи вміє він брати відповідальність, чи готовий обговорювати проблеми, який він у побуті і чи здатний любити та підтримувати. Але якщо від його дотиків у вас мурашки по шкірі , зазнайтесь самій собі, що це може бути хороший сексуальний досвід, і не чекайте пропозиції руки та серця на ранок. Якщо все сподобається і ви захочете продовжити спілкування, скажіть прямо: "Мені було добре, я хотіла би познайомитися з тобою ближче. Як тобі ідея зустрітися і поговорити за кавою?"

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Пристрасть під час знайомства зовсім не означає, що ви проживете разом довго і щасливо. Адже ви абсолютно нічого не знаєте про цього чоловіка: про погляди на життя, чи вміє він брати відповідальність, чи готовий обговорювати проблеми, який він у побуті і чи здатний любити та підтримувати. Але якщо від його дотиків у вас , зазнайтесь самій собі, що це може бути хороший сексуальний досвід, і на ранок. Якщо все сподобається і ви захочете продовжити спілкування, скажіть прямо: "Мені було добре, я хотіла би познайомитися з тобою ближче. Як тобі ідея зустрітися і поговорити за кавою?" ⠀ Будьте готові до відмови , адже усі люди різні і не всі готові до стосунків. Хтось переживає важке розставання, дехто боїться відповідальності, а комусь добре наодинці. Відмова у спілкуванні зовсім не означає, що з вами щось не так. А ось вміння приймати відмови , яких по життю буде ще явно багато, збереже вам психічне здоров'я.

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, адже усі люди різні і не всі готові до стосунків. Хтось переживає важке розставання, дехто боїться відповідальності, а комусь добре наодинці. Відмова у спілкуванні зовсім не означає, що з вами щось не так. А ось , яких по життю буде ще явно багато, збереже вам психічне здоров'я. ⠀ Користуйся презервативами. Хлопець може бути дуже гарячим, проте чи готові ви виховувати дитину від незнайомця чи лікувати венеричну хворобу? Вмійте оцінювати ризики і завжди користуйтесь презервативи з новими партнерами. Запам'ятайте один вислів на випадок, якщо партнер відмовляється від презерватива: "немає презерватива – немає сексу".



Правила сексу без обов'язків

Вмійте говорити про секс . Знайте, чого хочете і вмійте пояснити це партнерові, адже ви залишились наодинці, аби обом було добре. І не забудьте про задоволення партнера, запитайте, що подобається йому.



. Знайте, чого хочете і вмійте пояснити це партнерові, адже ви залишились наодинці, І не забудьте про задоволення партнера, запитайте, що подобається йому. Не налягайте на алкоголь . Так, в голові є багато перешкод, які люди люблять прибирати шляхом алкоголю, проте на ранок відчуття сорому доведеться стримувати з подвійною силою. Нехай це буде ваш тверезий вибір , за який не буде соромно. Окрім того, алкоголь занижує больовий поріг, заважає отримати оргазм та приглушує інстинкт самозбереження .



. Так, в голові є багато перешкод, які люди люблять прибирати шляхом алкоголю, проте на ранок відчуття сорому доведеться стримувати з подвійною силою. Нехай це буде ваш , за який не буде соромно. Окрім того, алкоголь занижує больовий поріг, заважає отримати та приглушує інстинкт . Вмійте говорити "ні". Аби не уникнути непорозумінь, не соромтесь говорити про те, що вам не подобається. Якщо виникає дискомфорт – говоріть про це.



Аби не уникнути непорозумінь, не соромтесь говорити про те, що вам не подобається. Якщо виникає про це. Подумайте про вашу безпеку. Секс на нейтральній території комфортнішій, тому найкращий вибір – зняти номер у готелі. Якщо з цим виникнули проблеми – підстрахуйтесь, запитайте контактні дані вашого партнера і адресу , куди ви прямуєте, після чого відправте всю інформацію "довіреному обличчю". У цьому немає нічого дивного і адекватна людина повинна зрозуміти ваші побоювання. Якщо людина реагує на це агресивно – з нею не варто мати справ взагалі.



Секс на нейтральній території комфортнішій, тому найкращий вибір – зняти номер у готелі. Якщо з цим виникнули проблеми – підстрахуйтесь, , куди ви прямуєте, після чого "довіреному обличчю". У цьому немає нічого дивного і адекватна людина повинна зрозуміти ваші побоювання. Якщо людина реагує на це агресивно – з нею не варто мати справ взагалі. Оточуйте себе правильними людьми. Якщо вам подобається секс без обов'язків, ви, напевно, вже були звинуваченні і гріхопадінні або у втраченій честі. Спілкуйтеся з людьми, які приймають ваш спосіб життя і вмійте відстоювати свої кордони.

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