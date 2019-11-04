Секс і брехня пов'язані: результати дослідження

Люди готові наговорити що завгодно, лише б спокусити гарного партнера. До такого висновку дійшли науковці з США.

У дослідженні психологів з Університету Рочестера в США взяли участь 634 гетеросексуальних студентів: 328 дівчат і 306 хлопців (середній вік – 25 років).

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Вчені провели з ними чотири експерименти. Одній групі попередньо показували еротичні картинки, інший – нейтральні, а після цього їх просили поговорити з незнайомцем протилежної статі.

У першому експерименті двом учасникам потрібно було вирішити дилему, яка нібито стоїть перед третьою людиною: прийняти пропозицію про роботу за кордоном або відмовитися, щоб бути поруч з близькими. Кожному учаснику дали "роль" із заготовленими аргументами.



Люди брешуть потенційним сексуальним партнерам

З'ясувалося, що добровольці, яких змушували думати про секс, швидше погоджувалися з позицією людини протилежної статі. У другому експерименті це повторилося: учасники, які надивилися сексуальних картинок, проявили конформізм у поглядах.

Ще два експерименту перевірили, чи будуть люди брехати, опинившись перед симпатичним співрозмовником. Учасників попросили вказати реальне число сексуальних партнерів в анкеті, а потім те ж питання їм поставив інтерв'юер. Бажаючи сподобатися і здатися розбірливими, і жінки, і чоловіки занижували це число.

Висновки: Люди схильні перебільшувати свої чесноти, змінювати поведінку, та й просто брехати, коли у них активізуються ділянки мозку, що відповідають за сексуальність.

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