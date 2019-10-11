Секс ігри, які поліпшать ваше сексуальне життя

Найпоширеніша порада для поліпшення сексуального життя – грайте в еротичні ігри. Всім ми так чи інакше розуміємо, про які ігри йде мова, але яким чином вони можуть поліпшити сексуальне життя пари?

Фахівці переконують, для того, аби все пройшло максимально добре, партнери повинні чітко озвучувати ідеї, які викликають у них ентузіазм, а потім обговорювати, що їм сподобалось, а що ні.

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Психотерапевт умовно поділила всі еротичні ігри на чотири категорії. Три з них, за її словами, можуть додати нових фарб в сексуальне життя пари, а ось одна, скоріш за все, навпаки може спровокувати конфлікти та погіршення відносин.

Ігри-новинки

Ігри-новинки допомагають партнерам розкрити фантазії та втілити в життя потаємні бажання.

Перший варіант гри передбачає попередній список сексуальних практик, які пара бажає спробувати, потім рандомно щоразу обирати розвагу на ніч.

Пам’ятайте принцип згоди, навіть, якщо вам здавалось, що партнер хоче спробувати щось нове, не варто забувати, що він може передумати, або не хотіти цього саме зараз.



Секс-ігри особливо потішать пари, які давно у стосунках

Рольові ігри

Рольові ігри допоможуть парі дослідити власні бажання та ідентичність. За словами психотерапевта, рольові ігри допомагають партнерам встановити емоційний контакт.

А обговорення сценаріїв майбутньої гри допомагає чіткіше висловлювати бажання та відкриває вас як особистість.

Віртуальна реальність

Віртуальні еротичні ігри допомагають партнерам дати волю божевільним бажанням та фантазіям.

За словами психотерапевтки, сучасні технології реалізовують наші найдивніші ідеї – стати драконами, які займаються сексом, чи помінятися гендером у віртуальній реальності.

Однак, якщо у звичайному житті ви не любите ділитися своїми еротичними фантазіями, то захоплення віртуальними секс-іграми може лише погіршити ситуацію.



Віртуальна реальність дає волю найдивнішим фантазіям

Змагання

Попри те, що слова "гра" та "змагання" часто сприймаються як одне й те саме, в контексті сексу змагання можуть спровокувати конфлікти у стосунках.

Адже, фахівці зазначають, що в сексі ніколи не повинно бути переможця і переможеного, окрім рольової гри, де ви граєте в переможця та переможеного).

Один з партнерів може відчувати себе погано через те, що його дії оцінюють. Такі дії можуть викликати тривогу та комплекси.

Якщо ви все ж хочете відчуття азарту, то психотерапевт пропонує ігри на зразок твістера голяка, але знову ж таки – враховуйте характер партнера.