Секс після родів: чому у жінки зменшується лібідо

Кілька місяців після пологів жінка може не хотіти сексу, це не є розладом. Поступово потяг відновлюється до колишнього рівня, сексуальне життя в парі стає регулярним.

Чому жінка може не хотіти сексу з чоловіком після народження дитини пояснила сексолог Олена Малахова.

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1. Чоловік готовий виконувати свої батьківські обов'язки, має достатній рівень зрілості, готовий допомагати дружині, жінка не дозволяє йому цього робити. Причина – є тривога і недовіра до чоловіка. Іноді безпідставні, пов'язані з підвищеною тривожністю і суперконтроль у жінки. Або є реальна причина, чому жінка йому не довіряє.



Зниження лібідо може відбутись через гормональні порушення

2. Чоловік ревнує дружину до дитини, вимагає уваги, обов'язки по догляду за дитиною ігнорує. Причина – він сам знаходиться в позиції дитини. Фактично у жінки двоє дітей – її чоловік і її дитина. Закономірним в такій ситуації є відсутність потягу. Як може жінка хотіти чоловіка, який не допомагає їй, не враховує складності цього важливого періоду, не поділяє з нею відповідальність по догляду за малюком? Чоловікові потрібно дорослішати. Часто в цій ситуації чоловік іде в мастурбацію.

У 1 і 2 пункті, партнерам потрібно спробувати домовитися. Почути потреби, страхи один одного, а може й образи, проговорити їх. Через терпіння, багаторазові розмови один з одним спробувати змінити ситуацію. Пояснити, що "коли ти так себе поводиш, я відчуваю ось так, і це впливає на мене таким чином і призводить ось до цього".

Підібрати слова, можливо, підготуватися до розмови заздалегідь. Це повинен бути ваш особистий спосіб домовитися один з одним. Це дуже важливо, на первинному періоді формування проблеми – вирішити її! Якщо ситуація не вирішується, не чекайте. Має сенс звернутися до фахівця. Сім'ю зруйнувати дуже легко.

3. Гормональна причина – при скаргах на зниження/відсутність потягу обов'язковим є дослідження гормонального фону. Якщо гормони, що впливають на сексуальний потяг в нормі – можна стверджувати, що причина зниження лібідо – психологічна. Її потрібно визначити та лікувати. Якщо значення гормонів відхиляється від норми – обов'язкова консультація ендокринолога.

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