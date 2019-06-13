Секс після родів: чому у жінки зменшується лібідо

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Секс після родів: чому у жінки зменшується лібідо

Кілька місяців після пологів жінка може не хотіти сексу, це не є розладом. Поступово потяг відновлюється до колишнього рівня, сексуальне життя в парі стає регулярним.

Чому жінка може не хотіти сексу з чоловіком після народження дитини пояснила сексолог Олена Малахова.

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1. Чоловік готовий виконувати свої батьківські обов'язки, має достатній рівень зрілості, готовий допомагати дружині, жінка не дозволяє йому цього робити. Причина – є тривога і недовіра до чоловіка. Іноді безпідставні, пов'язані з підвищеною тривожністю і суперконтроль у жінки. Або є реальна причина, чому жінка йому не довіряє.

Зниження лібідо може відбутись через гормональні порушення
Зниження лібідо може відбутись через гормональні порушення

2. Чоловік ревнує дружину до дитини, вимагає уваги, обов'язки по догляду за дитиною ігнорує. Причина – він сам знаходиться в позиції дитини. Фактично у жінки двоє дітей – її чоловік і її дитина. Закономірним в такій ситуації є відсутність потягу. Як може жінка хотіти чоловіка, який не допомагає їй, не враховує складності цього важливого періоду, не поділяє з нею відповідальність по догляду за малюком? Чоловікові потрібно дорослішати. Часто в цій ситуації чоловік іде в мастурбацію.

У 1 і 2 пункті, партнерам потрібно спробувати домовитися. Почути потреби, страхи один одного, а може й образи, проговорити їх. Через терпіння, багаторазові розмови один з одним спробувати змінити ситуацію. Пояснити, що "коли ти так себе поводиш, я відчуваю ось так, і це впливає на мене таким чином і призводить ось до цього".

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Підібрати слова, можливо, підготуватися до розмови заздалегідь. Це повинен бути ваш особистий спосіб домовитися один з одним. Це дуже важливо, на первинному періоді формування проблеми – вирішити її! Якщо ситуація не вирішується, не чекайте. Має сенс звернутися до фахівця. Сім'ю зруйнувати дуже легко.

3. Гормональна причина – при скаргах на зниження/відсутність потягу обов'язковим є дослідження гормонального фону. Якщо гормони, що впливають на сексуальний потяг в нормі – можна стверджувати, що причина зниження лібідо – психологічна. Її потрібно визначити та лікувати. Якщо значення гормонів відхиляється від норми – обов'язкова консультація ендокринолога.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Жіноче здоров’я Секс Вагітність і пологи
Джерело: Здоров'я 24
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