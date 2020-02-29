Секс-поради з фільмів, які ні за що не варто повторювати
Секс у фільмах та в реальності – різні речі. І йдеться не лише про порно, яке може формувати хибне уявлення про секс, а й про художні фільми, які часто спантеличують. Тому, не надто захоплюйтеся романтичним та сміливим настроєм героїв, а включайте здоровий глузд, коли вибудовуєте в уяві ідеальні сцени з партнером.
"Не повторюйте в реальному житті": видання Anywell опублікувало підбірку "найгірших секс-порад" з кіноіндустрії.
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Німфоманка, 2013
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Забудьте про контрацептиви та інфекції, які передаються статевим шляхом
Ларс фон Трієр радить: якщо вам 17 і ви абсолютно безстрашні, сідайте на потяг, знайдіть старшого партнера і ні в чому собі не відмовляйте.
Трохи адекватності: пам'ятайте, що незахищений секс – це небезпечно! Усіх інфекцій, які передаються статевим шляхом, можна уникнути, якщо користуватися презервативом.
Шоугьолз, 1995
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Лізьте в басейн
Секс у басейні — найкраще рішення, якщо захотілося розширити межі спальні. Почніть із підводного мінету, а потім залізьте зверху і рухайтеся так швидко, щоб навколо піднявся шторм. Інакше ви просто нічого не відчуєте.
Трохи адекватності: Чи можна займатися сексом у воді
Матч-пойнт, 2005
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Якщо басейну поруч немає, йдіть у поле
Якщо вас не лякають укуси комах, потрапляння в на слизові бруду, пилу – можете спробувати.
Трохи адекватності: Але краще знати, що секс на свіжому повітрі – це не завжди безпечно. Треба подбати про те, щоб комахи не покусали вас за інтимні місця (і в принципі за будь-які місця).
Радник, 2013
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Потіште партнера незвичайними рішеннями
Наприклад, знімайте спідню білизну та лізьте тертися геніталіями об лобове скло дуже дорогої спортивної машини (її слід взяти напрокат), як це робила Камерон Діас у "Раднику". Скло можна не мити — і так все буде видно.
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Знайдіть людне місце
Якщо вам потрібна відеоінструкція, як знімати спідню білизну в галасливому ресторані, а потім мастурбувати в ліфті, перегляньте, як це робить Дакота Джонсон.
Трохи адекватності: насправді, такі дії прирівнюються до аморальної поведінки у громадських місцях, тобто ви ризикуєте потрапити за ґрати на добу або ж заплатити чималий штраф.
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