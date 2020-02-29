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Секс-поради з фільмів, які ні за що не варто повторювати

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Яким не повинен бути секс / Кадр з фільму

Секс у фільмах та в реальності – різні речі. І йдеться не лише про порно, яке може формувати хибне уявлення про секс, а й про художні фільми, які часто спантеличують. Тому, не надто захоплюйтеся романтичним та сміливим настроєм героїв, а включайте здоровий глузд, коли вибудовуєте в уяві ідеальні сцени з партнером.

"Не повторюйте в реальному житті": видання Anywell опублікувало підбірку "найгірших секс-порад" з кіноіндустрії.

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Німфоманка, 2013

  1. Забудьте про контрацептиви та інфекції, які передаються статевим шляхом

Ларс фон Трієр радить: якщо вам 17 і ви абсолютно безстрашні, сідайте на потяг, знайдіть старшого партнера і ні в чому собі не відмовляйте. 

Трохи адекватності: пам'ятайте, що незахищений секс – це небезпечно! Усіх інфекцій, які передаються статевим шляхом, можна уникнути, якщо користуватися презервативом. 

Шоугьолз, 1995

  1. Лізьте в басейн

Секс у басейні — найкраще рішення, якщо захотілося розширити межі спальні. Почніть із підводного мінету, а потім залізьте зверху і рухайтеся так швидко, щоб навколо піднявся шторм. Інакше ви просто нічого не відчуєте.

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Матч-пойнт, 2005

  1. Якщо басейну поруч немає, йдіть у поле

Якщо вас не лякають укуси комах, потрапляння в на слизові бруду, пилу – можете спробувати. 

Трохи адекватності: Але краще знати, що секс на свіжому повітрі – це не завжди безпечно. Треба подбати про те, щоб комахи не покусали вас за інтимні місця (і в принципі за будь-які місця). 

Радник, 2013

  1. Потіште партнера незвичайними рішеннями

Наприклад, знімайте спідню білизну та лізьте тертися геніталіями об лобове скло дуже дорогої спортивної машини (її слід взяти напрокат), як це робила Камерон Діас у "Раднику". Скло можна не мити — і так все буде видно. 

Трохи адекватності: сподіваємось, ви розумієте, як безглуздо це виглядає і можна не пояснювати, чому так не треба робити, але все ж зазначимо, це НЕГІГІЄНІЧНО! 

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П'ятдесят відтінків темряви, 2017

  1. Знайдіть людне місце

Якщо вам потрібна відеоінструкція, як знімати спідню білизну в галасливому ресторані, а потім мастурбувати в ліфті, перегляньте, як це робить Дакота Джонсон.

Трохи адекватності: насправді, такі дії прирівнюються до аморальної поведінки у громадських місцях, тобто ви ризикуєте потрапити за ґрати на добу або ж заплатити чималий штраф. 

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Секс
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