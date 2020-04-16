Секс та COVID-19: поради від Супрун, як займатися сексом під час карантину

Карантин означає, що ми повинні якомога більше залишатися вдома та тримати дистанцію від інших людей. Відтак, найбезпечніший сексуальний партнер для вас – ви самі або ваш партнер, з яким ви проживаєте та разом дотримуєтеся правил самоізоляції.

Ставтеся відповідально до своїх сексуальних зв'язків та турбуйтеся не лише про свою безпеку, а й про безпеку свого партнера чи партнерки, розповіла Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбуці.

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Супрун зазначила, що як і всі респіраторні віруси, SARS-CoV-2 не передається статевим шляхом. Разом з тим, збудник коронавірусу виявили у фекальних масах хворих, але його ще поки не знаходили у спермі або вагінальних виділеннях.

Втім, через секс таки можна заразитися завдяки тісному контакту. Відомо, що невеликі краплі рідин з носа чи рота поширюються не лише під час того, як хвора людина кашляє чи чхає, а й розмовляє або видихає повітря.

Відтак, близький тілесний контакт, поцілунки та швидке дихання, що є частим явищем під час сексу, можуть стати шляхом передачі вірусу. Окрім того, вірус можна підхопити й через брудні руки партнера, а також з поверхонь, яких торкалася інфікована людина.

Як безпечно займатися сексом під час карантину: поради Супрун

Найбезпечніший сексуальний партнер — ви самі . За допомогою мастурбації не можна підхопити вірус, а особливо якщо мити руки та дезінфікувати секс-іграшки щонайменше за 30 секунд до та після сексу.

. За допомогою мастурбації не можна підхопити вірус, а особливо якщо мити руки та дезінфікувати секс-іграшки щонайменше за 30 секунд до та після сексу. Ваш постійний партнер або партнерка , з яким або якою ви проживаєте, є на другому місці за рівнем безпеки. Якщо ви обоє живете разом, дотримуєтеся карантину, не контактуєте тісно з іншими людьми, то за рівнем безпеки секс нічим не відрізнятиметься від спільного перегляду фільму в обіймах.

, з яким або якою ви проживаєте, є на другому місці за рівнем безпеки. Якщо ви обоє живете разом, дотримуєтеся карантину, не контактуєте тісно з іншими людьми, то за рівнем безпеки секс нічим не відрізнятиметься від спільного перегляду фільму в обіймах. Варто уникати сексуальних контактів з тими, з ким ви не перебуваєте на карантині (навіть якщо це ваш постійний сексуальний партнер). Простежити за людиною, з якою не проживаєте разом – складно, тому ви можете бути впевнені лише у тому, як ви дотримуєтеся правил карантину та профілактики.

(навіть якщо це ваш постійний сексуальний партнер). Простежити за людиною, з якою не проживаєте разом – складно, тому ви можете бути впевнені лише у тому, як ви дотримуєтеся правил карантину та профілактики. Не починайте сексуальні стосунки в період пандемії. Якщо у вас декілька сексуальних партнерів, варто обмежити з ними зустрічі. Натомість спробуйте замінити реальний секс на віртуальний.



Секс та коронавірус / Фото: Unsplash

Варто пам'ятати, що існують й інші інфекції – не лише коронавірус. Тому необхідно користуватися презервативами, або вберегти себе від інфекцій, що передаються статевим шляхом.

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Як не заразитися коронавірусом під час сексу

Обмежте поцілунки , якщо людина не проживає з вами. Також мережею поширюють жартівливі дописи про безпечні під час пандемії пози для сексу. Але варто зауважити, що за основу взяте золоте правило соціальної дистанції в 1–1,5 метри (від обличчя одне одного).

, якщо людина не проживає з вами. Також мережею поширюють жартівливі дописи про безпечні під час пандемії пози для сексу. Але варто зауважити, що за основу взяте золоте правило соціальної дистанції в 1–1,5 метри (від обличчя одне одного). Якщо практикуєте анальний секс або римінг, не забувайте, що SARS-CoV-2 може міститися в фекальних масах. Також пам'ятайте, що вірус поширюється через слину, тому використовуйте латексні серветки та презервативи.

Мийте руки до та після сексу , а не лише після повернення з вулиці. Не забувайте дезінфікувати всі секс-іграшки, якими користуєтеся. Переконайтеся, що ними користуєтеся лише ви.

, а не лише після повернення з вулиці. Не забувайте дезінфікувати всі секс-іграшки, якими користуєтеся. Переконайтеся, що ними користуєтеся лише ви. Важливо – якщо партнер або партнерка погано почуваються, краще відмовитися від сексу. І не забувайте, що температура понад 38,5 градусів, кашель та ускладнене дихання – привід для госпіталізації .

. Уникайте сексу та поцілунків з людиною, у якої з'явилися симптоми коронавірусу. Якщо ваш партнер або партнерка контактували з хворими на COVID-19 людьми, від зустрічей та від сексу на деякий час теж варто відмовитися.



Чи можна займатися сексом під час карантину / Фото: washingtonpost

Чому від сексу не варто відмовлятися

Супрун зазначила, що це нормально, якщо через стрес немає бажання займатися сексом. Але разом з тим, секс здатен знизити тривожність та допомагає боротися зі стресом. Річ у тім, що під час акту відбувається викид гормонів, зокрема окситоцину, який добре впливає на імунну систему.

Окрім того, секс можна порівняти з фізичними вправами, які позитивно впливають на серцево-судинну систему.

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