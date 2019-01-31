Секс в кіно та в житті: 33 життєвих ситуації, які страшенно дратують

Інтимні і романтичні сцени у фільмах бездоганні, але в житті виходить все зовсім інакше.

Тому не варто думати, що це з вами щось не так. Реальна близькість відрізняється від постільних сцени на екрані. BuzzFeed згадав 33 незручних моментів, які це підтверджують.

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1. Коли ви хотіли зробити приємно партнерові орально, а у вас почався нежить.

2. Як тільки ви кидаєте на нього або неї грайливий погляд, а з носа зрадливо течуть соплі.

3. У розпалі процесу у вас раптом почало дерти в горлі.

4. Або, гірше того, ви намагаєтеся видавити з себе який-небудь брудний комплімент, але замість цього звучить лише розкотистий кашель.

5. Тоді у вас перепитують: "Що ти говориш?" – і ви намагаєтеся відмотати назад: "Нічого, будь ласка, продовжуй".

6. Нависає мовчання.

7. У потрібний момент ви не можете відшукати презерватив, хоча в тумбочці біля ліжка лежала ціла пачка.

8. Або не виходить відкрити лубрикант.

9. Упаковка піддалася, але тепер ви видавили так багато гелю, що перетворилися в двох нещасних липких створінь.

10. Хтось із вас потягнув м'яз, намагаючись виконати в ліжку акробатичний трюк, так що ви спішно зупиняєтеся.

11. Або хтось береться повторити сцену з порно, але виходить, що це фізично неможливо.

12. Тоді ви обидва покладаєте надію на йогу і обіцяєте один одному частіше бувати в залі. Але так і не робите цього.

13. Будильник порушує всі плани на ранок удвох.

14. За першим дзвінком пристрасть кудись дівається.

15. Ви вирішуєте разом прийняти душ. Хтось із вас послизнувся на мильній піні.

16. Або у вас пече в очах від води і шампуню.

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17. Ви швидко сушітесь і прямуєте в спальню, думаючи, що бажання у вас обох не пропало. Даремно ви так думаєте.

18. Тоді ви одягаєтеся у що-небудь "еротичне", але наряд безглуздий, а ще ви в ньому застрягли.

19. Ви хочете подивитися разом порно, але виявляєте, що обидва збентежені різноманітністю.

20. У відповідь на фразу "розкажи, що тобі подобається" ви бліднете і видаєте: "МЕНІ ПОДОБАЄТЬСЯ СЕКС".

21. Ви тільки зараз усвідомили, яка багата міміка у вашого партнера або партнерки.



Секс не завжди вдалий, але не варто засмучуватися

22. Ви так і не навчилися витончено роздягатися.

23. Ви намагаєтеся висушитися за допомогою туалетного паперу, але вона непомітно скочується в грудочки на шкірі.

24. І в найневідповідніший момент вони дадуть про себе знати.

25. Як і докази після сексу в критичні дні.

26. У розпал процесу закортіло в туалет.

27. І поки він мчить у ванну, інший чекає в ліжку, гортаючи стрічку соцмереж.

28. У позі 69 один з вас випадково вдаряє іншого по голові.

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29. "Я ЛЮБЛЮ ТЕБЕ" – раптом видає один з вас, хоча ви тільки почали зустрічатися.

30. Або дає вам якесь ідіотське прізвисько, про який ви не домовлялися.

31. Або робить щось дуже безглузде і всіляко показує, як задоволений собою (адже колишнім це подобалося).

32. Той, хто першим досяг оргазму, цікавиться, чи вдалося це партнерові або партнерці.

33. І якщо ні, втішає: "Гаразд, наступного разу".

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