Секс в кіно та в житті: 33 життєвих ситуації, які страшенно дратують

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Незручні ситуації під час сексу
Незручні ситуації під час сексу / pixabay.com

Інтимні і романтичні сцени у фільмах бездоганні, але в житті виходить все зовсім інакше.

Тому не варто думати, що це з вами щось не так. Реальна близькість відрізняється від постільних сцени на екрані. BuzzFeed згадав 33 незручних моментів, які це підтверджують.

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1. Коли ви хотіли зробити приємно партнерові орально, а у вас почався нежить.

2. Як тільки ви кидаєте на нього або неї грайливий погляд, а з носа зрадливо течуть соплі.

3. У розпалі процесу у вас раптом почало дерти в горлі.

4. Або, гірше того, ви намагаєтеся видавити з себе який-небудь брудний комплімент, але замість цього звучить лише розкотистий кашель.

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5. Тоді у вас перепитують: "Що ти говориш?" – і ви намагаєтеся відмотати назад: "Нічого, будь ласка, продовжуй".

6. Нависає мовчання.

7. У потрібний момент ви не можете відшукати презерватив, хоча в тумбочці біля ліжка лежала ціла пачка.

8. Або не виходить відкрити лубрикант.

9. Упаковка піддалася, але тепер ви видавили так багато гелю, що перетворилися в двох нещасних липких створінь.

10. Хтось із вас потягнув м'яз, намагаючись виконати в ліжку акробатичний трюк, так що ви спішно зупиняєтеся.

11. Або хтось береться повторити сцену з порно, але виходить, що це фізично неможливо.

12. Тоді ви обидва покладаєте надію на йогу і обіцяєте один одному частіше бувати в залі. Але так і не робите цього.

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13. Будильник порушує всі плани на ранок удвох.

14. За першим дзвінком пристрасть кудись дівається.

15. Ви вирішуєте разом прийняти душ. Хтось із вас послизнувся на мильній піні.

16. Або у вас пече в очах від води і шампуню.

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17. Ви швидко сушітесь і прямуєте в спальню, думаючи, що бажання у вас обох не пропало. Даремно ви так думаєте.

18. Тоді ви одягаєтеся у що-небудь "еротичне", але наряд безглуздий, а ще ви в ньому застрягли.

19. Ви хочете подивитися разом порно, але виявляєте, що обидва збентежені різноманітністю.

20. У відповідь на фразу "розкажи, що тобі подобається" ви бліднете і видаєте: "МЕНІ ПОДОБАЄТЬСЯ СЕКС".

21. Ви тільки зараз усвідомили, яка багата міміка у вашого партнера або партнерки.

Секс
Секс не завжди вдалий, але не варто засмучуватися

22. Ви так і не навчилися витончено роздягатися.

23. Ви намагаєтеся висушитися за допомогою туалетного паперу, але вона непомітно скочується в грудочки на шкірі.

24. І в найневідповідніший момент вони дадуть про себе знати.

25. Як і докази після сексу в критичні дні.

26. У розпал процесу закортіло в туалет.

27. І поки він мчить у ванну, інший чекає в ліжку, гортаючи стрічку соцмереж.

28. У позі 69 один з вас випадково вдаряє іншого по голові.

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29. "Я ЛЮБЛЮ ТЕБЕ" – раптом видає один з вас, хоча ви тільки почали зустрічатися.

30. Або дає вам якесь ідіотське прізвисько, про який ви не домовлялися.

31. Або робить щось дуже безглузде і всіляко показує, як задоволений собою (адже колишнім це подобалося).

32. Той, хто першим досяг оргазму, цікавиться, чи вдалося це партнерові або партнерці.

33. І якщо ні, втішає: "Гаразд, наступного разу".

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Теги: Здоров'я Секс Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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