Секс є важливою частиною життя для більшості українців, – соціологи

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Секс важливий для українців
Секс важливий для українців / Фото з відкритих джерел

Спеціально до Дня закоханих соціологічна група "Рейтинг" оприлюднила результати дослідження "Кохання і секс очима українців" за лютий 2019 року. За його результатами, 84% українців зізнались, що секс для них важливий.

В опитуванні взяли участь 2 тисячі людей.

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Традиційно, українці досить консервативні у поглядах на статеві стосунки. Більшість українців вважає неправильним одночасно зустрічатися і мати стосунки з кількома партнерами. 

67% українців заявили, що мають постійного статевого партнера. 4% заявили, що вільні у сексуальних відносинах. 19% відповіли, що на даний момент вільні, але перед цим у них були сексуальні партнери. 3% зазначили, що не мають партнера і ніколи не мали. 7% відмовилися відповідати,
– заявили в соціологічній групі "Рейтинг".

В деяких питаннях погляди жінок і чоловіків на секс кардинально розходяться: майже 40% чоловіків вважають нормальним купувати секс за гроші.  Серед жінок таких ліберальних поглядів удвічі менше.

"Дві третини вважають, що сексуальні стосунки до шлюбу – це нормально. Кожен п'ятий – протилежної думки. Найчастіше цю тезу підтримують молоді  й ті, хто перебуває в незареєстрованому шлюбі або є холостяком", – уточнили соціологи.

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Для 84% чоловіків в Україні секс – важлива складова у житті

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Думки українців щодо прояву ініціативи

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Теги: Секс Здоров'я Психологія
Джерело: 24 канал
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